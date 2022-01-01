Українцям радять готуватися до нової хвилі коронавірусу
Сьогодні, 14:38
Міністерство охорони здоров'я попереджає, що Україні пора починати підготовку до нової хвилі коронавірусу, яка найближчим часом прийде в країну.
Про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко в Telegram, - пише "Слово і діло".
Так, у світі зараз фіксуються рекордні показники добового приросту випадків коронавірусу. Серед лідерів переважно європейські країни, в яких відсоток вакцинації населення дуже високий. Водночас в Україні тільки трохи понад 50% дорослого населення повністю вакциновані.
Ляшко підкреслив, що МОЗ дозволив бустерну вакцинацію від коронавірусу саме з метою підготовки країні до нової хвилі захворюваності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко в Telegram, - пише "Слово і діло".
Так, у світі зараз фіксуються рекордні показники добового приросту випадків коронавірусу. Серед лідерів переважно європейські країни, в яких відсоток вакцинації населення дуже високий. Водночас в Україні тільки трохи понад 50% дорослого населення повністю вакциновані.
Ляшко підкреслив, що МОЗ дозволив бустерну вакцинацію від коронавірусу саме з метою підготовки країні до нової хвилі захворюваності.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українцям радять готуватися до нової хвилі коронавірусу
Сьогодні, 14:38
У Луцьку небайдужий містянин «здав» поліції п'яного водія
Сьогодні, 13:16
У Польщі в ДТП загинув українець
Сьогодні, 12:35
У волинській громаді побільшало сіл зі швидкісним інтернетом
Сьогодні, 11:54
Медіа