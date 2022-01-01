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Українцям радять готуватися до нової хвилі коронавірусу

Українцям радять готуватися до нової хвилі коронавірусу
Міністерство охорони здоров'я попереджає, що Україні пора починати підготовку до нової хвилі коронавірусу, яка найближчим часом прийде в країну.

Про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко в Telegram, - пише "Слово і діло".

Так, у світі зараз фіксуються рекордні показники добового приросту випадків коронавірусу. Серед лідерів переважно європейські країни, в яких відсоток вакцинації населення дуже високий. Водночас в Україні тільки трохи понад 50% дорослого населення повністю вакциновані.

Ляшко підкреслив, що МОЗ дозволив бустерну вакцинацію від коронавірусу саме з метою підготовки країні до нової хвилі захворюваності.

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Теги: коронавірус, Україна
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