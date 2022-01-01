Українцям радять готуватися до нової хвилі коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я попереджає, що Україні пора починати підготовку до нової хвилі коронавірусу, яка найближчим часом прийде в країну.Про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко в Telegram, - пише "Слово і діло".Так, у світі зараз фіксуються рекордні показники добового приросту випадків коронавірусу. Серед лідерів переважно європейські країни, в яких відсоток вакцинації населення дуже високий. Водночас в Україні тільки трохи понад 50% дорослого населення повністю вакциновані.Ляшко підкреслив, що МОЗ дозволив бустерну вакцинацію від коронавірусу саме з метою підготовки країні до нової хвилі захворюваності.