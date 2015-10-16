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Назвали найнадійніші сматфони 2021 року

Назвали найнадійніші сматфони 2021 року
Відомий техноблогер Зак Нельсон, який веде на ютубі канал під назвою JerryRigEverything, оголосив лауреатів віртуальної премії Smartphone Durability Awards 2021.

Серед них, найміцніший, найкрасивіший, найінноваційніший та найбільш ремонтопридатний смартфон, випущений того року, - пише УНІАН.

Найбільш ремонтопридатний смартфон – Fairphone 4 (друге місце у Pixel 6 Pro)

Найменш ремонтопридатний смартфон – iPhone 13 Pro Max

Найінноваційніший смартфон – Samsung Galaxy Z Flip 3

Найсимпатичніший зсередини смартфон – Legion Duel 2

Найненадійніший смартфон – Legion Duel 2

Найнадійніший смартфон – Kyocera DuraForce Ultra 5G (названий Нельсоном справжнім "танком").


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Теги: технології, смартфон
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