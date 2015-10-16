Назвали найнадійніші сматфони 2021 року





Серед них, найміцніший, найкрасивіший, найінноваційніший та найбільш ремонтопридатний смартфон, випущений того року, - пише



Найбільш ремонтопридатний смартфон – Fairphone 4 (друге місце у Pixel 6 Pro)



Найменш ремонтопридатний смартфон – iPhone 13 Pro Max



Найінноваційніший смартфон – Samsung Galaxy Z Flip 3



Найсимпатичніший зсередини смартфон – Legion Duel 2



Найненадійніший смартфон – Legion Duel 2



Найнадійніший смартфон – Kyocera DuraForce Ultra 5G (названий Нельсоном справжнім "танком").





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий техноблогер Зак Нельсон, який веде на ютубі канал під назвою JerryRigEverything, оголосив лауреатів віртуальної премії Smartphone Durability Awards 2021.Серед них, найміцніший, найкрасивіший, найінноваційніший та найбільш ремонтопридатний смартфон, випущений того року, - пише УНІАН. Найбільш ремонтопридатний смартфон – Fairphone 4 (друге місце у Pixel 6 Pro)Найменш ремонтопридатний смартфон – iPhone 13 Pro MaxНайінноваційніший смартфон – Samsung Galaxy Z Flip 3Найсимпатичніший зсередини смартфон – Legion Duel 2Найненадійніший смартфон – Legion Duel 2Найнадійніший смартфон – Kyocera DuraForce Ultra 5G (названий Нельсоном справжнім "танком").

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