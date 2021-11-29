На другий день Різдва п'яний волинянин хотів вкоротити собі віку





Про це повідомляє газета



8 січня близько 4 години 30 хвилин ранку 28-річний житель Рожищенщини, хильнувши зайву чарку, схопив ножа й різонув себе по руці, націлившись у вени.



На щастя, поруч була дружина молодика, яка швидко викликала карету швидкої допомоги.



Медики фахово надали першу поміч, а від госпіталізації пацієнт відмовився.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель Волині на другий день Різдва вирішив звести рахунки з життям.Про це повідомляє газета "Волинь-нова" 8 січня близько 4 години 30 хвилин ранку 28-річний житель Рожищенщини, хильнувши зайву чарку, схопив ножа й різонув себе по руці, націлившись у вени.На щастя, поруч була дружина молодика, яка швидко викликала карету швидкої допомоги.Медики фахово надали першу поміч, а від госпіталізації пацієнт відмовився.

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