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На другий день Різдва п'яний волинянин хотів вкоротити собі віку

На другий день Різдва п'яний волинянин хотів вкоротити собі віку
Житель Волині на другий день Різдва вирішив звести рахунки з життям.

Про це повідомляє газета "Волинь-нова".

8 січня близько 4 години 30 хвилин ранку 28-річний житель Рожищенщини, хильнувши зайву чарку, схопив ножа й різонув себе по руці, націлившись у вени.

На щастя, поруч була дружина молодика, яка швидко викликала карету швидкої допомоги.

Медики фахово надали першу поміч, а від госпіталізації пацієнт відмовився.

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Теги: самогубство, Волинь
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