У Луцьку небайдужий містянин «здав» поліції п'яного водія
Сьогодні, 13:16
У Луцьку небайдужий заявник повідомив патрульних про керманича, який рухався у стані сп'яніння.
9 січня, близько 4-ї години ночі, патрульним надійшло повідомлення від небайдужого заявника про те, що водій Chevrolet Lacetti, ймовірно, перебуває у стані алкогольного сп'яніння, оскільки під час руху порушує ПДР, - йдеться на сторінці поліції.
Патрульні виявили вказаний транспортний засіб на вулиці Глушець, що у Луцьку.
Під час спілкування з 20-річним керманичем, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Спочатку кермувальник пройшов огляд на визначення стану сп'яніння на місці події, але не погодився з результатом. Однак огляд у медичному закладі показав результат у 1,34 проміле, що у 6 разів перевищує допустиму норму.
Тож на керманича патрульні склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп'яніння).
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9 січня, близько 4-ї години ночі, патрульним надійшло повідомлення від небайдужого заявника про те, що водій Chevrolet Lacetti, ймовірно, перебуває у стані алкогольного сп'яніння, оскільки під час руху порушує ПДР, - йдеться на сторінці поліції.
Патрульні виявили вказаний транспортний засіб на вулиці Глушець, що у Луцьку.
Під час спілкування з 20-річним керманичем, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Спочатку кермувальник пройшов огляд на визначення стану сп'яніння на місці події, але не погодився з результатом. Однак огляд у медичному закладі показав результат у 1,34 проміле, що у 6 разів перевищує допустиму норму.
Тож на керманича патрульні склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп'яніння).
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