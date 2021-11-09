У Луцьку небайдужий містянин «здав» поліції п'яного водія

У Луцьку небайдужий заявник повідомив патрульних про керманича, який рухався у стані сп'яніння.9 січня, близько 4-ї години ночі, патрульним надійшло повідомлення від небайдужого заявника про те, що водій Chevrolet Lacetti, ймовірно, перебуває у стані алкогольного сп'яніння, оскільки під час руху порушує ПДР, - йдеться на сторінці поліції.Патрульні виявили вказаний транспортний засіб на вулиці Глушець, що у Луцьку.Під час спілкування з 20-річним керманичем, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Спочатку кермувальник пройшов огляд на визначення стану сп'яніння на місці події, але не погодився з результатом. Однак огляд у медичному закладі показав результат у 1,34 проміле, що у 6 разів перевищує допустиму норму.Тож на керманича патрульні склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп'яніння).