вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині жителі двох сіл залишилися без води

На Волині жителі двох сіл залишилися без води
Зранку, 9 січня, працівники управлінням водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал» виявили пошкодження водопроводу в селі Воля-Ковельська на вулиці Центральній.

Про це повідомляє «Гаряча лінія» Ковельського міського голови, - пише "КовельМеdia".

Через аварійну ситуацію, що склалася, комунальному підприємству довелося призупинити водопостачання до двох сіл Ковельської територіальної громади: Воля-Ковельська та Зелена.

За інформацією «Ковельводоканалу», аварійно-ремонтна бригада докладе усіх зусиль, щоб у вихідний день якомога швидше полагодити порив водопроводу і відновити подачу води своїм споживачам. Також адміністрація УВКГ вибачається за тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На другий день Різдва п'яний волинянин хотів вкоротити собі віку
Сьогодні, 18:03
На Волині жителі двох сіл залишилися без води
Сьогодні, 17:22
Раптово помер депутат Волиньради Роман Карпюк
Сьогодні, 17:18
Болгарія переходить на євро
Сьогодні, 16:41
На луцькій автостанції помер чоловік
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
Водій фури отримав 4 роки ув'язнення за смертельну ДТП неподалік Ковеля Водій фури отримав 4 роки ув'язнення за смертельну ДТП неподалік Ковеля
06 січень, 13:20
У Ковелі на ринку правоохоронці вилучили тисячу одиниць незаконної піротехніки. ФОТО У Ковелі на ринку правоохоронці вилучили тисячу одиниць незаконної піротехніки. ФОТО
05 січень, 16:20
Неповнолітній хлопець обікрав аптеку та школу на Волині. ФОТО Неповнолітній хлопець обікрав аптеку та школу на Волині. ФОТО
04 січень, 11:50
Волинянин виплатить 864 тисяч за спалений будинок Волинянин виплатить 864 тисяч за спалений будинок
31 грудень, 2021, 19:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На другий день Різдва п'яний волинянин хотів вкоротити собі віку
Сьогодні, 18:03
 0
На Волині жителі двох сіл залишилися без води
Сьогодні, 17:22
 0
Раптово помер депутат Волиньради Роман Карпюк
Сьогодні, 17:18
 0
Болгарія переходить на євро
Сьогодні, 16:41
 0
На луцькій автостанції помер чоловік
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8