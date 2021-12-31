На Волині жителі двох сіл залишилися без води
Сьогодні, 17:22
Зранку, 9 січня, працівники управлінням водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал» виявили пошкодження водопроводу в селі Воля-Ковельська на вулиці Центральній.
Про це повідомляє «Гаряча лінія» Ковельського міського голови, - пише "КовельМеdia".
Через аварійну ситуацію, що склалася, комунальному підприємству довелося призупинити водопостачання до двох сіл Ковельської територіальної громади: Воля-Ковельська та Зелена.
За інформацією «Ковельводоканалу», аварійно-ремонтна бригада докладе усіх зусиль, щоб у вихідний день якомога швидше полагодити порив водопроводу і відновити подачу води своїм споживачам. Також адміністрація УВКГ вибачається за тимчасові незручності.
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Про це повідомляє «Гаряча лінія» Ковельського міського голови, - пише "КовельМеdia".
Через аварійну ситуацію, що склалася, комунальному підприємству довелося призупинити водопостачання до двох сіл Ковельської територіальної громади: Воля-Ковельська та Зелена.
За інформацією «Ковельводоканалу», аварійно-ремонтна бригада докладе усіх зусиль, щоб у вихідний день якомога швидше полагодити порив водопроводу і відновити подачу води своїм споживачам. Також адміністрація УВКГ вибачається за тимчасові незручності.
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