На Волині жителі двох сіл залишилися без води





Про це повідомляє «Гаряча лінія» Ковельського міського голови, - пише



Через аварійну ситуацію, що склалася, комунальному підприємству довелося призупинити водопостачання до двох сіл Ковельської територіальної громади: Воля-Ковельська та Зелена.



За інформацією «Ковельводоканалу», аварійно-ремонтна бригада докладе усіх зусиль, щоб у вихідний день якомога швидше полагодити порив водопроводу і відновити подачу води своїм споживачам. Також адміністрація УВКГ вибачається за тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку, 9 січня, працівники управлінням водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал» виявили пошкодження водопроводу в селі Воля-Ковельська на вулиці Центральній.Про це повідомляє «Гаряча лінія» Ковельського міського голови, - пише "КовельМеdia". Через аварійну ситуацію, що склалася, комунальному підприємству довелося призупинити водопостачання до двох сіл Ковельської територіальної громади: Воля-Ковельська та Зелена.За інформацією «Ковельводоканалу», аварійно-ремонтна бригада докладе усіх зусиль, щоб у вихідний день якомога швидше полагодити порив водопроводу і відновити подачу води своїм споживачам. Також адміністрація УВКГ вибачається за тимчасові незручності.

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