На луцькій автостанції помер чоловік





Про це повідомляє Володимир Шмаль.



«Надійшов виклик о 13:59 про те, що на автостанції №1 помирає людина. Прибула бригада. Реанімаційні заходи робили пів години, але безуспішно. Це був чоловік приблизно 50 років», – повідомив Володимир Шмаль.



Причини смерті чоловіка наразі невідомі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автостанції у Луцьку раптово помер чоловік. Не дивлячись на зусилля медиків, врятувати йому життя не вдалося.Про це повідомляє «Конкурент» директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради«Надійшов виклик о 13:59 про те, що на автостанції №1 помирає людина. Прибула бригада. Реанімаційні заходи робили пів години, але безуспішно. Це був чоловік приблизно 50 років», – повідомив Володимир Шмаль.Причини смерті чоловіка наразі невідомі.

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