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На луцькій автостанції помер чоловік

На луцькій автостанції помер чоловік
На автостанції у Луцьку раптово помер чоловік. Не дивлячись на зусилля медиків, врятувати йому життя не вдалося.

Про це повідомляє «Конкурент» директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради Володимир Шмаль.

«Надійшов виклик о 13:59 про те, що на автостанції №1 помирає людина. Прибула бригада. Реанімаційні заходи робили пів години, але безуспішно. Це був чоловік приблизно 50 років», – повідомив Володимир Шмаль.

Причини смерті чоловіка наразі невідомі.

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Теги: смерть, автостанція
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