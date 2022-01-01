Раптово помер депутат Волиньради Роман Карпюк
Сьогодні, 17:18
Передчасно пішов з життя депутат Волинської обласної ради Роман Карпюк.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинської обласної ради.
"Волинська обласна рада і її виконавчий апарат із глибоким сумом повідомляють про трагічну новину – раптову передчасну смерть депутата обласної ради, керівника фракції «Сила і Честь», ректора «Академії рекреаційних технологій і права», очільника регіонального представництва Національного олімпійського комітету України Карпюка Романа Петровича", - йдеться у повідомленні.
Серце депутата несподівано зупинилося на 57-му році життя просто під час спортивних змагань.
"Багатогранна і цілеспрямована особистість, чоловік твердої волі і великої душі, безвідмовний товариш, надійний соратник, мудрий наставник, чесний колега, людина слова і чеснот - таким Роман Петрович назавжди залишатиметься у нашій пам’яті", - пригадують у Волинській обласній раді.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Романа Петровича.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинської обласної ради.
"Волинська обласна рада і її виконавчий апарат із глибоким сумом повідомляють про трагічну новину – раптову передчасну смерть депутата обласної ради, керівника фракції «Сила і Честь», ректора «Академії рекреаційних технологій і права», очільника регіонального представництва Національного олімпійського комітету України Карпюка Романа Петровича", - йдеться у повідомленні.
Серце депутата несподівано зупинилося на 57-му році життя просто під час спортивних змагань.
"Багатогранна і цілеспрямована особистість, чоловік твердої волі і великої душі, безвідмовний товариш, надійний соратник, мудрий наставник, чесний колега, людина слова і чеснот - таким Роман Петрович назавжди залишатиметься у нашій пам’яті", - пригадують у Волинській обласній раді.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Романа Петровича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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