Раптово помер депутат Волиньради Роман Карпюк

Передчасно пішов з життя депутат Волинської обласної ради Роман Карпюк.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинської обласної ради."Волинська обласна рада і її виконавчий апарат із глибоким сумом повідомляють про трагічну новину – раптову передчасну смерть депутата обласної ради, керівника фракції «Сила і Честь», ректора «Академії рекреаційних технологій і права», очільника регіонального представництва Національного олімпійського комітету України Карпюка Романа Петровича", - йдеться у повідомленні.Серце депутата несподівано зупинилося на 57-му році життя просто під час спортивних змагань."Багатогранна і цілеспрямована особистість, чоловік твердої волі і великої душі, безвідмовний товариш, надійний соратник, мудрий наставник, чесний колега, людина слова і чеснот - таким Роман Петрович назавжди залишатиметься у нашій пам’яті", - пригадують у Волинській обласній раді.Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Романа Петровича.