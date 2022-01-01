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Раптово помер депутат Волиньради Роман Карпюк

Раптово помер депутат Волиньради Роман Карпюк
Передчасно пішов з життя депутат Волинської обласної ради Роман Карпюк.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинської обласної ради.

"Волинська обласна рада і її виконавчий апарат із глибоким сумом повідомляють про трагічну новину – раптову передчасну смерть депутата обласної ради, керівника фракції «Сила і Честь», ректора «Академії рекреаційних технологій і права», очільника регіонального представництва Національного олімпійського комітету України Карпюка Романа Петровича", - йдеться у повідомленні.

Серце депутата несподівано зупинилося на 57-му році життя просто під час спортивних змагань.

"Багатогранна і цілеспрямована особистість, чоловік твердої волі і великої душі, безвідмовний товариш, надійний соратник, мудрий наставник, чесний колега, людина слова і чеснот - таким Роман Петрович назавжди залишатиметься у нашій пам’яті", - пригадують у Волинській обласній раді.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Романа Петровича.

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Теги: Роман Карпюк, смерть, Волинь
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