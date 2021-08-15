На Рівненщині знайшли семирічного волинянина, який подорожував потай від батька
Сьогодні, 22:10
Семирічний житель села Тростянець Маневицького району Волинської області втік із будинку вранці 8 січня.
Про пригоди Тимофія йдеться на сторінці МВС України у Фейсбуці.
У день втечі мати Тимофія взяла його брата з собою до райцентру. Тимофій залишився вдома з батьком і втік із дому.
"Хлопчик самостійно здолав чималу відстань. Його різдвяні пригоди розпочалися у маршрутці із села Тростянець до Маневича, звідки він благополучно дістався Вараша автобусом "Колки-Вараш", - йдеться в повідомленні поліцейських.
У Вараші хлопчик намагався сісти в автобус "Вараш-Луцьк", але касир звернула увагу на те, що дитина прийшла на станцію без дорослих. Касирка заявила про це у поліцію Рівненської області.
"Під час спілкування з поліцейськими хлопчик нічого про себе розповісти не міг", – зазначили у поліції.
У результаті поліцейські з'ясували, що їхні колеги шукають дитину у Маневицькому районі. Рідні хлопчика вже встигли помітити зникнення та кинулися на пошуки. Поліцейські повернули хлопчика батькам.
У прес-службі МВС українців закликали не бути байдужими, якщо поблизу гуляють діти без дорослих. У таких випадках слід дзвонити на спецлінію 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про пригоди Тимофія йдеться на сторінці МВС України у Фейсбуці.
У день втечі мати Тимофія взяла його брата з собою до райцентру. Тимофій залишився вдома з батьком і втік із дому.
"Хлопчик самостійно здолав чималу відстань. Його різдвяні пригоди розпочалися у маршрутці із села Тростянець до Маневича, звідки він благополучно дістався Вараша автобусом "Колки-Вараш", - йдеться в повідомленні поліцейських.
У Вараші хлопчик намагався сісти в автобус "Вараш-Луцьк", але касир звернула увагу на те, що дитина прийшла на станцію без дорослих. Касирка заявила про це у поліцію Рівненської області.
"Під час спілкування з поліцейськими хлопчик нічого про себе розповісти не міг", – зазначили у поліції.
У результаті поліцейські з'ясували, що їхні колеги шукають дитину у Маневицькому районі. Рідні хлопчика вже встигли помітити зникнення та кинулися на пошуки. Поліцейські повернули хлопчика батькам.
У прес-службі МВС українців закликали не бути байдужими, якщо поблизу гуляють діти без дорослих. У таких випадках слід дзвонити на спецлінію 102.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Рівненщині знайшли семирічного волинянина, який подорожував потай від батька
Сьогодні, 22:10
Якою буде погода у Луцьку 10 січня
Сьогодні, 20:00
Медіа