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На Рівненщині знайшли семирічного волинянина, який подорожував потай від батька

На Рівненщині знайшли семирічного волинянина, який подорожував потай від батька
Семирічний житель села Тростянець Маневицького району Волинської області втік із будинку вранці 8 січня.

Про пригоди Тимофія йдеться на сторінці МВС України у Фейсбуці.

У день втечі мати Тимофія взяла його брата з собою до райцентру. Тимофій залишився вдома з батьком і втік із дому.

"Хлопчик самостійно здолав чималу відстань. Його різдвяні пригоди розпочалися у маршрутці із села Тростянець до Маневича, звідки він благополучно дістався Вараша автобусом "Колки-Вараш", - йдеться в повідомленні поліцейських.

У Вараші хлопчик намагався сісти в автобус "Вараш-Луцьк", але касир звернула увагу на те, що дитина прийшла на станцію без дорослих. Касирка заявила про це у поліцію Рівненської області.

"Під час спілкування з поліцейськими хлопчик нічого про себе розповісти не міг", – зазначили у поліції.

У результаті поліцейські з'ясували, що їхні колеги шукають дитину у Маневицькому районі. Рідні хлопчика вже встигли помітити зникнення та кинулися на пошуки. Поліцейські повернули хлопчика батькам.

У прес-службі МВС українців закликали не бути байдужими, якщо поблизу гуляють діти без дорослих. У таких випадках слід дзвонити на спецлінію 102.

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Теги: заблукав, хлопчик, Тростянець
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