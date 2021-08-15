На Рівненщині знайшли семирічного волинянина, який подорожував потай від батька





Про пригоди Тимофія йдеться на сторінці МВС України у



У день втечі мати Тимофія взяла його брата з собою до райцентру. Тимофій залишився вдома з батьком і втік із дому.



"Хлопчик самостійно здолав чималу відстань. Його різдвяні пригоди розпочалися у маршрутці із села Тростянець до Маневича, звідки він благополучно дістався Вараша автобусом "Колки-Вараш", - йдеться в повідомленні поліцейських.



У Вараші хлопчик намагався сісти в автобус "Вараш-Луцьк", але касир звернула увагу на те, що дитина прийшла на станцію без дорослих. Касирка заявила про це у поліцію Рівненської області.



"Під час спілкування з поліцейськими хлопчик нічого про себе розповісти не міг", – зазначили у поліції.



У результаті поліцейські з'ясували, що їхні колеги шукають дитину у Маневицькому районі. Рідні хлопчика вже встигли помітити зникнення та кинулися на пошуки. Поліцейські повернули хлопчика батькам.



У прес-службі МВС українців закликали не бути байдужими, якщо поблизу гуляють діти без дорослих. У таких випадках слід дзвонити на спецлінію 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Семирічний житель села Тростянець Маневицького району Волинської області втік із будинку вранці 8 січня.Про пригоди Тимофія йдеться на сторінці МВС України у Фейсбуці У день втечі мати Тимофія взяла його брата з собою до райцентру. Тимофій залишився вдома з батьком і втік із дому."Хлопчик самостійно здолав чималу відстань. Його різдвяні пригоди розпочалися у маршрутці із села Тростянець до Маневича, звідки він благополучно дістався Вараша автобусом "Колки-Вараш", - йдеться в повідомленні поліцейських.У Вараші хлопчик намагався сісти в автобус "Вараш-Луцьк", але касир звернула увагу на те, що дитина прийшла на станцію без дорослих. Касирка заявила про це у поліцію Рівненської області."Під час спілкування з поліцейськими хлопчик нічого про себе розповісти не міг", – зазначили у поліції.У результаті поліцейські з'ясували, що їхні колеги шукають дитину у Маневицькому районі. Рідні хлопчика вже встигли помітити зникнення та кинулися на пошуки. Поліцейські повернули хлопчика батькам.У прес-службі МВС українців закликали не бути байдужими, якщо поблизу гуляють діти без дорослих. У таких випадках слід дзвонити на спецлінію 102.

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