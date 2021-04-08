У Ковелі відкрили новий зал, де займатимуться козацьким спортом.ФОТО
Сьогодні, 01:07
У Ковелі продовжує розширюватись простір для занять спортом. Учора, 8 січня, відбулось відкриття нового залу СК рукопашу гопак "СІЧ". Його облаштували на Незалежності, 174 б.
Про це повідомляє пресслужба міської ради.
Керівник клубу, тренер, а також голова Молодіжної ради при міському голові Олександр Філон розповідає, що це була його мрія, яку він успішно зумів реалізувати. І тепер планує, що тут будуть займатись майже 100 хлопців та дівчат. Також він навчатиме єдиноборствам та самозахисту жінок.
Серед учнів Олександра - чемпіони Ковеля, Волині, України. Каже, що його вихованці роблять рукопаш гопак сучасним видом спорту, спортом, який може конкурувати з усіма іншими видами єдиноборств.
«Ми виховуємо хороших людей, справжніх українців, які вміють захищати себе та інших», - підкреслює він.
За словами керівника відокремленого підрозділу Федерації Рукопашу Гопак у Волинській області Дмитра Ткачука, у Ковелі та загалом в Україні все більше дітей хочуть займатись національним видом спорту. Тож у Ковелі для цього уже є другий зал, на Волині таких - вісім.
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Про це повідомляє пресслужба міської ради.
Керівник клубу, тренер, а також голова Молодіжної ради при міському голові Олександр Філон розповідає, що це була його мрія, яку він успішно зумів реалізувати. І тепер планує, що тут будуть займатись майже 100 хлопців та дівчат. Також він навчатиме єдиноборствам та самозахисту жінок.
Серед учнів Олександра - чемпіони Ковеля, Волині, України. Каже, що його вихованці роблять рукопаш гопак сучасним видом спорту, спортом, який може конкурувати з усіма іншими видами єдиноборств.
«Ми виховуємо хороших людей, справжніх українців, які вміють захищати себе та інших», - підкреслює він.
За словами керівника відокремленого підрозділу Федерації Рукопашу Гопак у Волинській області Дмитра Ткачука, у Ковелі та загалом в Україні все більше дітей хочуть займатись національним видом спорту. Тож у Ковелі для цього уже є другий зал, на Волині таких - вісім.
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