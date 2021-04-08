У Ковелі відкрили новий зал, де займатимуться козацьким спортом.ФОТО

У Ковелі продовжує розширюватись простір для занять спортом. Учора, 8 січня, відбулось відкриття нового залу СК рукопашу гопак "СІЧ". Його облаштували на Незалежності, 174 б.Про це повідомляє пресслужба міської ради.Керівник клубу, тренер, а також голова Молодіжної ради при міському головірозповідає, що це була його мрія, яку він успішно зумів реалізувати. І тепер планує, що тут будуть займатись майже 100 хлопців та дівчат. Також він навчатиме єдиноборствам та самозахисту жінок.Серед учнів Олександра - чемпіони Ковеля, Волині, України. Каже, що його вихованці роблять рукопаш гопак сучасним видом спорту, спортом, який може конкурувати з усіма іншими видами єдиноборств.«Ми виховуємо хороших людей, справжніх українців, які вміють захищати себе та інших», - підкреслює він.За словами керівника відокремленого підрозділу Федерації Рукопашу Гопак у Волинській області, у Ковелі та загалом в Україні все більше дітей хочуть займатись національним видом спорту. Тож у Ковелі для цього уже є другий зал, на Волині таких - вісім.