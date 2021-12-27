Встановили особу чоловіка, який раптово помер на луцькій автостанції





Не дивлячись на зусилля медиків,



Його особу встановили. Про це повідомило



Зазначається, що 50-річного чоловіка звали В'ячеслав Марушко, він був відеооператором ТРК «Аверс».



Причину смерті встановлюють судмедексперти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 9 січня, в обідню пору на автостанції №1 у Луцьку раптово помер чоловік.Не дивлячись на зусилля медиків, врятувати йому життя не вдалося. Його особу встановили. Про це повідомило Інсайдер Медіа Зазначається, що 50-річного чоловіка звали, він був відеооператором ТРК «Аверс».Причину смерті встановлюють судмедексперти.

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