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Встановили особу чоловіка, який раптово помер на луцькій автостанції

Встановили особу чоловіка, який раптово помер на луцькій автостанції
Сьогодні, 9 січня, в обідню пору на автостанції №1 у Луцьку раптово помер чоловік.

Не дивлячись на зусилля медиків, врятувати йому життя не вдалося.

Його особу встановили. Про це повідомило Інсайдер Медіа.

Зазначається, що 50-річного чоловіка звали В'ячеслав Марушко, він був відеооператором ТРК «Аверс».

Причину смерті встановлюють судмедексперти.

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Теги: В'ячеслав Марушко, помер
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