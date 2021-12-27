Встановили особу чоловіка, який раптово помер на луцькій автостанції
Сьогодні, 21:07
Сьогодні, 9 січня, в обідню пору на автостанції №1 у Луцьку раптово помер чоловік.
Не дивлячись на зусилля медиків, врятувати йому життя не вдалося.
Його особу встановили. Про це повідомило Інсайдер Медіа.
Зазначається, що 50-річного чоловіка звали В'ячеслав Марушко, він був відеооператором ТРК «Аверс».
Причину смерті встановлюють судмедексперти.
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Не дивлячись на зусилля медиків, врятувати йому життя не вдалося.
Його особу встановили. Про це повідомило Інсайдер Медіа.
Зазначається, що 50-річного чоловіка звали В'ячеслав Марушко, він був відеооператором ТРК «Аверс».
Причину смерті встановлюють судмедексперти.
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