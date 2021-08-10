вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сюди ведуть мрії: переваги життя у центрі Луцька*

Сюди ведуть мрії: переваги життя у центрі Луцька*
Хто ж не мріє про житло у центрі міста, прокидатися з видом на сонне місто і засинати, милуючись його вогнями? Для мешканців «Dream Town» ця мрія вже стала реальністю.

Якщо ви власник квартири в центрі, тоді існує ще багато плюсів.

Престиж

Жити в центрі не тільки престижно, вартість вашої нерухомості зростатиме. Ваша нерухомість в центрі може бути здана в оренду і принести істотне і приємне поповнення сімейного або особистого бюджету.

Крокова доступність

Може вивільнити у вас просто безліч часу, якого нам так не вистачає для особистого життя і відпочинку.

Перевагою центру міста перед околицями є більший вибір можливостей для працевлаштування за різними напрямками і професіями. Це пов'язано з тим, що зосередження бізнес-центрів, адміністративних і офісних будівель, різних компаній тут найвище. Окрім цього, і рівень оплати праці, як правило, більш високий.

Піша доступність до важливих соціальних місць, наприклад, дитячих розвиваючих чи спортивних центрів, розважальних комплексів, лікарні, освітніх закладів дозволить більше насолоджуватись життям, а не витрачати його на дорогу і економить чимало нервів зайнятим батькам.

Інфраструктура

Звичайно ж, в центрі зосереджені наймодніші бутики, красиві магазини, сучасні крамнички. Доглянуті вулички та сквери, це ідеально для дозвілля, є де відпочивати, гуляти, надихатись. І на міському транспорті легко дістатись у будь–яку точку міста.

«Dream Town» – це чудова інвестиція для вашої родини. Зручність локації спрощує ваш побут та розширює ваші можливості. І, окрім локації, тут чимало переваг.

- Комфортний паркінг. Багато місць наземного паркінгу, новітній підземний паркінг і гаражі.

- Енергоощадні будинки, збудовані з керамічної цегли з утепленням пінопластом та мінеральною ватою з індивідуальним опаленням.

- Красива територія. Дизайнерські фасади і зелені алеї скверу – локація мрії.

- Панорамні вікна – родзинка інтер’єру та натхнення. Вільне планування. Ви зможете творити свій простір відповідно до своїх побажань.

Щоб вибір квартири вашої мрії був максимально продуманий, завітайте у консультаційний центр «Dream Town», що на вулиці Привокзальній, 10А. Тут допоможуть підібрати найкраще житло для вашої родини, ознайомлять з акційними пропозиціями та можливістю розтермінування платежів від забудовника.

Тел. 067 448 27 27
dream-town.com.ua
euroholding.net.ua

Щоб дізнатись більше про нерухомість Луцька, підписуйтесь на телеграм канал t.me/novobudovy_lutsk
Сюди ведуть мрії: переваги життя у центрі Луцька*
Сюди ведуть мрії: переваги життя у центрі Луцька*
Сюди ведуть мрії: переваги життя у центрі Луцька*
Сюди ведуть мрії: переваги життя у центрі Луцька*
Сюди ведуть мрії: переваги життя у центрі Луцька*
Сюди ведуть мрії: переваги життя у центрі Луцька*
Сюди ведуть мрії: переваги життя у центрі Луцька*
Сюди ведуть мрії: переваги життя у центрі Луцька*


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Dream Town, квартира в центрі, житло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому районі автомобіль на смерть збив 20-річного хлопця. ФОТО
Сьогодні, 10:26
Якою буде пенсія, якщо немає стажу і людина працювала неофіційно: відповідь Мінсоцполітики
Сьогодні, 10:13
Сюди ведуть мрії: переваги життя у центрі Луцька*
Сьогодні, 10:09
Коронавірус на Волині: за останню добу – 48 нових випадків
Сьогодні, 09:31
Курс валют у Луцьку на 10 січня
Сьогодні, 09:20
Схожі новини
«Dream Town» – комплекс майбутнього з якісною комерційною інфраструктурою* «Dream Town» – комплекс майбутнього з якісною комерційною інфраструктурою*
10 серпень, 2021, 08:30
Старт продажів нового будинку «Dream Town»: пропонують «квартири-шедеври»* Старт продажів нового будинку «Dream Town»: пропонують «квартири-шедеври»*
20 липень, 2021, 11:49
Чим особливий ЖК «DREAM TOWN»* Чим особливий ЖК «DREAM TOWN»*
12 липень, 2021, 09:45
Час купувати житло: весняні пропозиції щодо нерухомості від «Єврохолдінг»* Час купувати житло: весняні пропозиції щодо нерухомості від «Єврохолдінг»*
12 квітень, 2021, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Енергоефективність – у пріоритеті: у ковельських школах закінчують замінювати вікна. ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
 0
На Волині у ДТП загинув водій: зіткнулися Skoda Octavia та автовоз. ФОТО
Сьогодні, 10:41
 0
У Луцькому районі автомобіль на смерть збив 20-річного хлопця. ФОТО
Сьогодні, 10:26
 0
Якою буде пенсія, якщо немає стажу і людина працювала неофіційно: відповідь Мінсоцполітики
Сьогодні, 10:13
 0
Сюди ведуть мрії: переваги життя у центрі Луцька*
Сьогодні, 10:09
 0
Медіа
відео
1/8