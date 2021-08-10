Сюди ведуть мрії: переваги життя у центрі Луцька*





Якщо ви власник квартири в центрі, тоді існує ще багато плюсів.



Престиж



Жити в центрі не тільки престижно, вартість вашої нерухомості зростатиме. Ваша нерухомість в центрі може бути здана в оренду і принести істотне і приємне поповнення сімейного або особистого бюджету.



Крокова доступність



Може вивільнити у вас просто безліч часу, якого нам так не вистачає для особистого життя і відпочинку.



Перевагою центру міста перед околицями є більший вибір можливостей для працевлаштування за різними напрямками і професіями. Це пов'язано з тим, що зосередження бізнес-центрів, адміністративних і офісних будівель, різних компаній тут найвище. Окрім цього, і рівень оплати праці, як правило, більш високий.



Піша доступність до важливих соціальних місць, наприклад, дитячих розвиваючих чи спортивних центрів, розважальних комплексів, лікарні, освітніх закладів дозволить більше насолоджуватись життям, а не витрачати його на дорогу і економить чимало нервів зайнятим батькам.



Інфраструктура



Звичайно ж, в центрі зосереджені наймодніші бутики, красиві магазини, сучасні крамнички. Доглянуті вулички та сквери, це ідеально для дозвілля, є де відпочивати, гуляти, надихатись. І на міському транспорті легко дістатись у будь–яку точку міста.



«Dream Town» – це чудова інвестиція для вашої родини. Зручність локації спрощує ваш побут та розширює ваші можливості. І, окрім локації, тут чимало переваг.



- Комфортний паркінг. Багато місць наземного паркінгу, новітній підземний паркінг і гаражі.



- Енергоощадні будинки, збудовані з керамічної цегли з утепленням пінопластом та мінеральною ватою з індивідуальним опаленням.



- Красива територія. Дизайнерські фасади і зелені алеї скверу – локація мрії.



- Панорамні вікна – родзинка інтер’єру та натхнення. Вільне планування. Ви зможете творити свій простір відповідно до своїх побажань.



Щоб вибір квартири вашої мрії був максимально продуманий, завітайте у консультаційний центр «Dream Town», що на вулиці Привокзальній, 10А. Тут допоможуть підібрати найкраще житло для вашої родини, ознайомлять з акційними пропозиціями та можливістю розтермінування платежів від забудовника.



Тел. 067 448 27 27

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euroholding.net.ua



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