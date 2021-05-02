У Варшаві на вулиці знайшли непритомну українку з 5-місячним немовлям: подробиці





Жінка лежала просто посеред вулиці, а на її грудях плакала дитина. Про це повідомляє сайт місцевої поліції, - пише



Жінкою виявилася 33-річна громадянка України. За словами свідків, вона лежала на землі між припаркованими авто і ні на що не реагувала. Зверху на ній була маленька дитина, одягнена в комбінезон, але без шапки на голові.



До приїзду правоохоронців перехожим вдалося трохи привести жінку до тями, але та виявилася такою п’яною, що ледь трималася на ногах. Пізніше тест показав у її крові 3 проміле алкоголю. Медики, які прибули на виклик, не виявили загроз життю нетверезої громадянки та дитини.



Саме в цей час на телефон громадянки зателефонували – виявилося, дзвонила матір дитини. Вона розповіла, що сестра її чоловіка вийшла на прогулянку з їхнім 5-місячним сином і перестала відповідати на дзвінки.



Коли матір дитини прибула на місце разом зі своїм чоловіком (обоє – громадяни України), то виявилося, що вони теж були напідпитку – жінка мала майже 1 проміле алкоголю, а її чоловік – 1,5. Того вечора у них було сімейне застілля.



Поліцейські не віддали дитину батькам і хлопчик тимчасово потрапив під опіку працівників Інтервенційного центру до усиновлення. Далі справою займатиметься Родинний суд. Українці, яку знайшли непритомною з немовлям, загрожує до 5 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У столиці Польщі Варшаві посеред ночі випадкові перехожі натрапили на жінку. Вона була непритомною, а біля неї перебував 5-місячний хлопчик.Жінка лежала просто посеред вулиці, а на її грудях плакала дитина. Про це повідомляє сайт місцевої поліції, - пише ТСН Жінкою виявилася 33-річна громадянка України. За словами свідків, вона лежала на землі між припаркованими авто і ні на що не реагувала. Зверху на ній була маленька дитина, одягнена в комбінезон, але без шапки на голові.До приїзду правоохоронців перехожим вдалося трохи привести жінку до тями, але та виявилася такою п’яною, що ледь трималася на ногах. Пізніше тест показав у її крові 3 проміле алкоголю. Медики, які прибули на виклик, не виявили загроз життю нетверезої громадянки та дитини.Саме в цей час на телефон громадянки зателефонували – виявилося, дзвонила матір дитини. Вона розповіла, що сестра її чоловіка вийшла на прогулянку з їхнім 5-місячним сином і перестала відповідати на дзвінки.Коли матір дитини прибула на місце разом зі своїм чоловіком (обоє – громадяни України), то виявилося, що вони теж були напідпитку – жінка мала майже 1 проміле алкоголю, а її чоловік – 1,5. Того вечора у них було сімейне застілля.Поліцейські не віддали дитину батькам і хлопчик тимчасово потрапив під опіку працівників Інтервенційного центру до усиновлення. Далі справою займатиметься Родинний суд. Українці, яку знайшли непритомною з немовлям, загрожує до 5 років позбавлення волі.

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