На Волині розшукують 71-річного чоловіка, який має проблеми з пам'яттю

На Волині розшукують 71-річного чоловіка, який 5 січня пішов з дому та до цього часу не повернувся.Про цеповідомили у ВП № 1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області.Розшукуваний1951 року народження, уродженець та житель села Грушів, вул. Миру, 13, Володимир-Волинського району.Як повідомляють правоохоронці, чоловік зникав вже неодноразово, був у місті Сокаль Львівської області (йшов через ліс, шукав гриби, проживав у жителів навколишніх сіл). Друзів та родичів у чоловіка немає. Мобільного телефону ніколи не мав. У чоловіка проблеми із пам'яттю (може забути, де проживає).Прикмети: ріст 170см, тілобудова середня, колір волосся сивий. Особливі прикмети: на грудях, біля ребер має пухлинку розміром з «волоський» горіх. Одягнений в шапку-вушанку чорного кольору, куртка коричневого кольору з хутряним коміром, чорні штани, чоботи сніготопи, кофта сірого кольору, байкова сорочка в клітку.Чоловіка шукали ці дні у лісі, полі, на березі, в закинутих будинках. Будь-яку інформацію з приводу місця перебування Володимира Лук'яновича Ткачука правоохоронці просять повідомляти за номерами телефонівабо