З Казахстану прилетів літак із українцями на борту





Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у



"Рейсовий літак із Нур-Султана із 33-ма українцями невдовзі сяде у Києві. Наступні рейси з цього міста заплановані на 13 і 16 січня, - зазначив глава МЗС. - Працюємо над організацією повернення решти українців, які звернулися по допомогу, особливо в Алмати".



Міністр додав, що "Україна не кидає своїх, це непорушний принцип".



Як свідчать дані онлайн-табло аеропорту "Бориспіль", літак із Нур-Султану приземлився о 20:42 за київським часом. Рейс виконувався спільно авіакомпаніями МАУ і Air Astana.



За інформацією Міністерства закордонних справ України, українців немає серед загиблих, постраждалих або затриманих під час масових заходів в Казахстані. Українське посольство надає консульську допомогу громадянам, які через скасовані авіарейси не можуть залишити країну.



Зокрема, в Алмати зараз "застрягли" 116 людей, через те, що Міжнародний аеропорт Алмати призупинив обслуговування цивільних літаків, оскільки використовується для військово-транспортної авіації держав-членів ОДКБ.



Нагадаємо, що 7 січня на всій території Казахстану

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рейсовий літак із Казахстану з 33 українцями на борту сьогодні ввечері приземлився в Києві.Про це повідомив міністр закордонних справ Українина своїй сторінці у Twitter "Рейсовий літак із Нур-Султана із 33-ма українцями невдовзі сяде у Києві. Наступні рейси з цього міста заплановані на 13 і 16 січня, - зазначив глава МЗС. - Працюємо над організацією повернення решти українців, які звернулися по допомогу, особливо в Алмати".Міністр додав, що "Україна не кидає своїх, це непорушний принцип".Як свідчать дані онлайн-табло аеропорту "Бориспіль", літак із Нур-Султану приземлився о 20:42 за київським часом. Рейс виконувався спільно авіакомпаніями МАУ і Air Astana.За інформацією Міністерства закордонних справ України, українців немає серед загиблих, постраждалих або затриманих під час масових заходів в Казахстані. Українське посольство надає консульську допомогу громадянам, які через скасовані авіарейси не можуть залишити країну.Зокрема, в Алмати зараз "застрягли" 116 людей, через те, що Міжнародний аеропорт Алмати призупинив обслуговування цивільних літаків, оскільки використовується для військово-транспортної авіації держав-членів ОДКБ.Нагадаємо, що 7 січня на всій території Казахстану запровадили «критично червоний» рівень терористичної небезпеки.

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