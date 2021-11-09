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На Львівщині у ДТП постраждала сім'я з Луцька: зіткнулися автівка та автобус

На Львівщині у ДТП постраждала сім'я з Луцька: зіткнулися автівка та автобус
9 січня на трасі Львів-Луцьк на Львівщині в аварії за участі рейсового автобуса «Львів-Радехів» та легковика Mazda 5 постраждала сім'я з Луцька.

На момент зіткнення в автобусі перебувало 8 пасажирів, повідомляє пресслужба ДСНС у Львівській області.

Внаслідок зіткнення травмувався водій 1962 року народження, якого госпіталізовано в клінічну лікарню швидкої медичної допомоги м. Львова. Крім того, в рейсовому автобусі травми отримали троє пасажирів, які після огляду медиків від госпіталізації відмовились.
На Львівщині у ДТП постраждала сім'я з Луцька: зіткнулися автівка та автобус

Крім того, деформованими конструкціями автомобіля «Mazda 5» було затиснено пасажирку 1983 року народження та водія 1987 року народження. Рятувальники за допомогою гідравлічного спорядження деблокували пасажирку та водія. Також на задньому сидінні легкового автомобіля «Mazda 5» знаходився хлопчик 2012 року народження, який внаслідок ДТП, за інформацією медиків, отримав легкі забійні травми та перебував в стані шоку. Потерпілих з травмами різного ступеня важкості та дитину було госпіталізовано в клінічну лікарню швидкої медичної допомоги м. Львова.

На місці аварії працювали рятувальники 18 Державної пожежно-рятувальної частини м. Камянка-Бузька, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України у Львівській області та оперативну групу Львівського районного управління.

Як інформує ГУНП у Львівській області, 35-річний водій автомобіля «Mazda», мешканець Волинської області, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з рейсовим автобусом «БАЗ» сполученням «Радехів-Львів» під керуванням 59-річного жителя одного з сіл Червоноградського району.

Внаслідок ДТП водій легковика та двоє його пасажирів, річний хлопчик і 35-річна жінка, які є мешканцями Луцька, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Також отримали травми та були доставлені до медичного закладу водій автобуса і троє його пасажирок віком 22, 33 і 46 років – усі жительки Львівського району.
На Львівщині у ДТП постраждала сім'я з Луцька: зіткнулися автівка та автобус

Попередньо за цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.


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Теги: ДТП, Львів-Луцьк, автобус, Mazda 5
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