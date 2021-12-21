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Сучасна архітектура та краєвиди зі старих фото: волинянин пише серію картин про рідне місто.ФОТО.ВІДЕО

Сучасна архітектура та краєвиди зі старих фото: волинянин пише серію картин про рідне місто.ФОТО.ВІДЕО
Уродженець міста Горохів, що на Волині, художник Юрій Домовєсов розпочав роботу над серією картин про рідне місто, куди чоловік повернувся з Одеси, де прожив останні 30 років.

Як розповів художник Суспільному, його надихають маленькі вулички Горохова, якими бігав у дитинстві, знайомі краєвиди та цікаві будівлі. Юрій Домовєсов відтворює на полотні сучасну архітектуру міста, а також пише краєвиди Горохівщини зі старих фотографій і листівок.

60-річний чоловік створює картини у своїй майстерні, проте щодня виходить на вулиці міста, аби зробити ескізи.
Сучасна архітектура та краєвиди зі старих фото: волинянин пише серію картин про рідне місто.ФОТО.ВІДЕО

"Про Горохів мало чого було написано на полотні, то я так стараюсь. Є Горохів, якого вже немає, є старі фотографії і я хочу таку ретроспективу зробити. І свіжі роботи, коли є сонечко, я не можу сидіти вдома, біжу на пленер і знаходжу місця якісь такі", – зазначив волинянин.
Сучасна архітектура та краєвиди зі старих фото: волинянин пише серію картин про рідне місто.ФОТО.ВІДЕО

Чоловік розповів: його батько був репресований за радянських часів, тому отримати художню освіту у рідному місті не міг. Переїхав до Одеси, де працював у художніх майстернях, вчився у різних митців, захопився дизайном. Каже: у 90-х розробляв етикетки до перших товарів, які почали виготовляти в незалежній Україні, розмальовував будівлі, годинами малював море.
Сучасна архітектура та краєвиди зі старих фото: волинянин пише серію картин про рідне місто.ФОТО.ВІДЕО

"– в Горохові такий інтерес, що я просто затремтів. В місті, коли працював над етюдом підходять молоді хлопці, кажуть – ви тут давно стоїте, пригощають мене водою солодкою, смаколиками. В Одесі такого не бачив", – розповів Юрій Домовєсов.
Сучасна архітектура та краєвиди зі старих фото: волинянин пише серію картин про рідне місто.ФОТО.ВІДЕО

У колекції художника Юрія Домовєсова пейзажі, портрети, графіка та дружні шаржі. Також чоловік розписує стіни й творить дизайни, власноруч робить рами для картин і мольберти.

Скільки картин намалював – художник не рахує. Каже: хотів би у майбутньому влаштувати виставку пейзажів рідного міста.

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Теги: Юрій Домовєсов, картини, Горохів
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