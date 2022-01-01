Рекорд України: на Прикарпатті майже пʼять тисяч людей разом заколядували.ВІДЕО





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Майже п'ять тисяч осіб у «Парку Історії Землі Underhill» виконали коляду «Нова радість стала». Виконання відбувалося під супровід професійного оркестру.



Всіх учасників реєстрували, аби рекорд був офіційно засвідчений. Представники Книги Рекордів Україні офіційно зафіксували наймасовіше виконання коляди, а святковий захід завершився салютами. До слова, минулий рекорд з “Нова радість стала” був встановлений у 2017 році в місті Дрогобич, де співали 828 людей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 9 січня, в “Парк Історії Землі Underhill”, що знаходиться в селі Підгірʼя, вирішили встановити новий рекорд, залучивши до виконання коляди «Нова радість стала» максимальну кількість людей. До участі запрошували всіх, хто хоче зануритися у світ старовинних обрядів та влаштувати собі незабутнє святкування.Про це повідомляє видання «Галка» Майже п'ять тисяч осіб у «Парку Історії Землі Underhill» виконали коляду «Нова радість стала». Виконання відбувалося під супровід професійного оркестру.Всіх учасників реєстрували, аби рекорд був офіційно засвідчений. Представники Книги Рекордів Україні офіційно зафіксували наймасовіше виконання коляди, а святковий захід завершився салютами. До слова, минулий рекорд з “Нова радість стала” був встановлений у 2017 році в місті Дрогобич, де співали 828 людей.

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