Курс валют у Луцьку на 10 січня
Сьогодні, 09:20
Курс долара в обмінниках Луцька станом на понеділок, 10 січня, такий: купівля – 27,50, продаж – 27,56.
Євро купують за 30,95, продають за 31,10.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,70, а купують за 6,80.
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Євро купують за 30,95, продають за 31,10.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,70, а купують за 6,80.
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