Коронавірус на Волині: за останню добу – 48 нових випадків
Сьогодні, 09:31
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 48 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 3 дитини та 2 медпрацівники.
Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 57,
Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 77,
методом ІФА (осіб) – 4.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 27 хворих:
Луцька ТГ – 13 хворих
Берестечківська ТГ – 2 хворих
Городищенська ТГ – 2 хворих
Ківерцівська ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 7 хворих
Цуманська ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинський район – 3 хворих:
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 2 хворих
Камінь-Каширський район – 1 хворий:
Маневицька ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 17 хворих:
Голобська ТГ – 6 хворих
Ковельська ТГ – 10 хворих
Смідинська ТГ – 1 хворий
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 104 242 (з них дітей – 7297 та медичних працівників –4452),
одужали ( осіб) – 100 605 (з них дітей – 7174 та медичних працівників – 4378),
летальних випадків (осіб) –2201 (1 дитина та 34 медпрацівники).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 411 363,
методом ІФА (осіб) –210 941.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 9 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 489 щеплень. Першою дозою щепили — 139 осіб, другою дозою – 337 осіб, додатковою дозою – 5 осіб, бустерною дозою – 8 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 326 205 людей, отримали дві дози – 298 720 людей, отримали додаткову дозу – 57 людей, бустерну дозу – 186 людей. Загалом провели 625 168 щеплень.
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Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 57,
Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 77,
методом ІФА (осіб) – 4.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 27 хворих:
Луцька ТГ – 13 хворих
Берестечківська ТГ – 2 хворих
Городищенська ТГ – 2 хворих
Ківерцівська ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 7 хворих
Цуманська ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинський район – 3 хворих:
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 2 хворих
Камінь-Каширський район – 1 хворий:
Маневицька ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 17 хворих:
Голобська ТГ – 6 хворих
Ковельська ТГ – 10 хворих
Смідинська ТГ – 1 хворий
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 104 242 (з них дітей – 7297 та медичних працівників –4452),
одужали ( осіб) – 100 605 (з них дітей – 7174 та медичних працівників – 4378),
летальних випадків (осіб) –2201 (1 дитина та 34 медпрацівники).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 411 363,
методом ІФА (осіб) –210 941.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 9 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 489 щеплень. Першою дозою щепили — 139 осіб, другою дозою – 337 осіб, додатковою дозою – 5 осіб, бустерною дозою – 8 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 326 205 людей, отримали дві дози – 298 720 людей, отримали додаткову дозу – 57 людей, бустерну дозу – 186 людей. Загалом провели 625 168 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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