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Коронавірус на Волині: за останню добу – 48 нових випадків

Коронавірус на Волині: за останню добу – 48 нових випадків
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 48 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 3 дитини та 2 медпрацівники.

Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Також за добу:

Одужали (осіб) – 57,
Летальних випадків (осіб) – 0.

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) – 77,
методом ІФА (осіб) – 4.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 27 хворих:

Луцька ТГ – 13 хворих
Берестечківська ТГ – 2 хворих
Городищенська ТГ – 2 хворих
Ківерцівська ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 7 хворих
Цуманська ТГ – 2 хворих

Володимир-Волинський район – 3 хворих:

Затурцівська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 2 хворих

Камінь-Каширський район – 1 хворий:

Маневицька ТГ – 1 хворий

Ковельський район – 17 хворих:

Голобська ТГ – 6 хворих
Ковельська ТГ – 10 хворих
Смідинська ТГ – 1 хворий

За весь час пандемії в області:

захворіли (осіб) – 104 242 (з них дітей – 7297 та медичних працівників –4452),
одужали ( осіб) – 100 605 (з них дітей – 7174 та медичних працівників – 4378),
летальних випадків (осіб) –2201 (1 дитина та 34 медпрацівники).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 411 363,
методом ІФА (осіб) –210 941.

Вакцинація від COVID-19:

За добу 9 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 489 щеплень. Першою дозою щепили — 139 осіб, другою дозою – 337 осіб, додатковою дозою – 5 осіб, бустерною дозою – 8 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 326 205 людей, отримали дві дози – 298 720 людей, отримали додаткову дозу – 57 людей, бустерну дозу – 186 людей. Загалом провели 625 168 щеплень.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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