Коронавірус на Волині: за останню добу – 48 нових випадків





Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.



Також за добу:



Одужали (осіб) – 57,

Летальних випадків (осіб) – 0.



Здійснили тестувань за добу:



методом ПЛР (осіб) – 77,

методом ІФА (осіб) – 4.



Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:



Луцький район – 27 хворих:



Луцька ТГ – 13 хворих

Берестечківська ТГ – 2 хворих

Городищенська ТГ – 2 хворих

Ківерцівська ТГ – 1 хворий

Підгайцівська ТГ – 7 хворих

Цуманська ТГ – 2 хворих



Володимир-Волинський район – 3 хворих:



Затурцівська ТГ – 1 хворий

Нововолинська ТГ – 2 хворих



Камінь-Каширський район – 1 хворий:



Маневицька ТГ – 1 хворий



Ковельський район – 17 хворих:



Голобська ТГ – 6 хворих

Ковельська ТГ – 10 хворих

Смідинська ТГ – 1 хворий



За весь час пандемії в області:



захворіли (осіб) – 104 242 (з них дітей – 7297 та медичних працівників –4452),

одужали ( осіб) – 100 605 (з них дітей – 7174 та медичних працівників – 4378),

летальних випадків (осіб) –2201 (1 дитина та 34 медпрацівники).



Здійснили тестувань всього:



методом ПЛР (осіб) – 411 363,

методом ІФА (осіб) –210 941.



Вакцинація від COVID-19:



За добу 9 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 489 щеплень. Першою дозою щепили — 139 осіб, другою дозою – 337 осіб, додатковою дозою – 5 осіб, бустерною дозою – 8 осіб.



Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 326 205 людей, отримали дві дози – 298 720 людей, отримали додаткову дозу – 57 людей, бустерну дозу – 186 людей. Загалом провели 625 168 щеплень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 48 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 3 дитини та 2 медпрацівники.Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 57,Летальних випадків (осіб) – 0.методом ПЛР (осіб) – 77,методом ІФА (осіб) – 4.– 27 хворих:Луцька ТГ – 13 хворихБерестечківська ТГ – 2 хворихГородищенська ТГ – 2 хворихКіверцівська ТГ – 1 хворийПідгайцівська ТГ – 7 хворихЦуманська ТГ – 2 хворих– 3 хворих:Затурцівська ТГ – 1 хворийНововолинська ТГ – 2 хворих– 1 хворий:Маневицька ТГ – 1 хворий– 17 хворих:Голобська ТГ – 6 хворихКовельська ТГ – 10 хворихСмідинська ТГ – 1 хворийзахворіли (осіб) – 104 242 (з них дітей – 7297 та медичних працівників –4452),одужали ( осіб) – 100 605 (з них дітей – 7174 та медичних працівників – 4378),летальних випадків (осіб) –2201 (1 дитина та 34 медпрацівники).методом ПЛР (осіб) – 411 363,методом ІФА (осіб) –210 941.За добу 9 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 489 щеплень. Першою дозою щепили — 139 осіб, другою дозою – 337 осіб, додатковою дозою – 5 осіб, бустерною дозою – 8 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 326 205 людей, отримали дві дози – 298 720 людей, отримали додаткову дозу – 57 людей, бустерну дозу – 186 людей. Загалом провели 625 168 щеплень.

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