Якою буде пенсія, якщо немає стажу і людина працювала неофіційно: відповідь Мінсоцполітики





Про це пише



"В Україні люди, які не працювали, працювали неофіційно або не змогли накопичити необхідних 15 років стажу до виходу на пенсію, отримують однакові виплати (рівні мінімальному прожитковому мінімуму). З якого саме віку можна почати отримувати пенсію, якщо немає стажу або якщо ви не працювали офіційно", — розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.



Якщо у людини є страховий стаж, але для отримання права на пенсійні виплати його не вистачає (менше 15 років), вона може розраховувати на мінімальний розмір пенсії. Він прив’язаний до прожиткового мінімуму, який сьогодні становить 1934 грн. Раніше вона називалась “соціальною”. При чому отримувати такі виплати людина почне не в 60 років (як особи з повним стажем), а в 63 роки.



Якщо людина ніде не працювала офіційно (тобто в неї взагалі немає страхового стажу), вона буде отримувати допомогу, а не пенсію. Лазебна зазначає, що вона називається “державна допомога тим людям, які не мають права на пенсію”. Її розмір також прив’язаний до прожиткового мінімуму (1934 грн). Але почати отримувати її можна лише з 65-річного віку.



Варто звернути увагу, що та категорія населення, яка не працювала взагалі або працювала неофіційно, на якісні програми підвищення розміру допомоги розраховувати не може. Міністерка стверджує: “Зростання там буде дуже маленьке. Це просто мінімальна гарантія. Тому завжди краще йти на повноцінну трудову пенсію”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Багатьох українців передпенсійного віку зараз цікавить запитання: чи буде пенсія, якщо немає стажу?Про це пише ТСН "В Україні люди, які не працювали, працювали неофіційно або не змогли накопичити необхідних 15 років стажу до виходу на пенсію, отримують однакові виплати (рівні мінімальному прожитковому мінімуму). З якого саме віку можна почати отримувати пенсію, якщо немає стажу або якщо ви не працювали офіційно", — розповіла міністерка соціальної політикиЯкщо у людини є страховий стаж, але для отримання права на пенсійні виплати його не вистачає (менше 15 років), вона може розраховувати на мінімальний розмір пенсії. Він прив’язаний до прожиткового мінімуму, який сьогодні становить 1934 грн. Раніше вона називалась “соціальною”. При чому отримувати такі виплати людина почне не в 60 років (як особи з повним стажем), а в 63 роки.Якщо людина ніде не працювала офіційно (тобто в неї взагалі немає страхового стажу), вона буде отримувати допомогу, а не пенсію. Лазебна зазначає, що вона називається “державна допомога тим людям, які не мають права на пенсію”. Її розмір також прив’язаний до прожиткового мінімуму (1934 грн). Але почати отримувати її можна лише з 65-річного віку.Варто звернути увагу, що та категорія населення, яка не працювала взагалі або працювала неофіційно, на якісні програми підвищення розміру допомоги розраховувати не може. Міністерка стверджує: “Зростання там буде дуже маленьке. Це просто мінімальна гарантія. Тому завжди краще йти на повноцінну трудову пенсію”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію