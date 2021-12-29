У Луцькому районі автомобіль на смерть збив 20-річного хлопця. ФОТО
Сьогодні, 10:26
У селі Холоневичі Луцького району трапилася смертельна ДТП.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Як прокоментували у поліції, 9 січня о 00:45 21-річний житель с. Холоневичі, 2000 року народження, керуючи автомобілем ВАЗ 111830 по вулиці Центральній, не врахував дорожньої обстановки та стану дорожнього покриття і здійснив наїзд на 21-річного пішохода, місцевого мешканця.
Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм помер на місці події.
Водій був в стані алкогольного сп`яніння. Відомості внесли до ЄРДР ч. 3 ст. 286-1 ККУ.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Як прокоментували у поліції, 9 січня о 00:45 21-річний житель с. Холоневичі, 2000 року народження, керуючи автомобілем ВАЗ 111830 по вулиці Центральній, не врахував дорожньої обстановки та стану дорожнього покриття і здійснив наїзд на 21-річного пішохода, місцевого мешканця.
Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм помер на місці події.
Водій був в стані алкогольного сп`яніння. Відомості внесли до ЄРДР ч. 3 ст. 286-1 ККУ.
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