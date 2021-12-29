У Луцькому районі автомобіль на смерть збив 20-річного хлопця. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Як прокоментували у поліції, 9 січня о 00:45 21-річний житель с. Холоневичі, 2000 року народження, керуючи автомобілем ВАЗ 111830 по вулиці Центральній, не врахував дорожньої обстановки та стану дорожнього покриття і здійснив наїзд на 21-річного пішохода, місцевого мешканця.



Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм помер на місці події.



Водій був в стані алкогольного сп`яніння. Відомості внесли до ЄРДР ч. 3 ст. 286-1 ККУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Холоневичі Луцького району трапилася смертельна ДТП.Про цестало відомо з власних джерел.Як прокоментували у поліції, 9 січня о 00:45 21-річний житель с. Холоневичі, 2000 року народження, керуючи автомобілем ВАЗ 111830 по вулиці Центральній, не врахував дорожньої обстановки та стану дорожнього покриття і здійснив наїзд на 21-річного пішохода, місцевого мешканця.Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм помер на місці події.Водій був в стані алкогольного сп`яніння. Відомості внесли до ЄРДР ч. 3 ст. 286-1 ККУ.

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