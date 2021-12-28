На Волині у ДТП загинув водій: зіткнулися Skoda Octavia та автовоз. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Як прокоментували у поліції, близько 17:50 житель с. Воля-Ковельська, 1984 року народження, керуючи автомобілем "Шкода Октавія" на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин», не впорався з керуванням та здійснив лобове зіткнення з автовозом "Рено Преміум".



Внаслідок зіткнення водій Skoda Octavia отримав травми, несумісні з життям. Відомості внесли до ЄРДР ч.2 ст. 286 ККУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Смертельна ДТП трапилася 9 січня близько 18 години поблизу села Хворостів на Любомльщині.Про цестало відомо з власних джерел.Як прокоментували у поліції, близько 17:50 житель с. Воля-Ковельська, 1984 року народження, керуючи автомобілем "Шкода Октавія" на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин», не впорався з керуванням та здійснив лобове зіткнення з автовозом "Рено Преміум".Внаслідок зіткнення водій Skoda Octavia отримав травми, несумісні з життям. Відомості внесли до ЄРДР ч.2 ст. 286 ККУ.

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