Енергоефективність – у пріоритеті: у ковельських школах закінчують замінювати вікна. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



«Допомагав міський бюджет, потім долучився народний депутат Степан Івахів зі своїм благодійним фондом, а з 2016 року місто отримує субвенцію соцекономрозвитку саме на ці цілі, і, до речі, з 16 року Ковель отримав уже більш ніж 20 млн гривень», – розповіла заступниця Ковельського міського голови Наталія Маленицька.



Це допомогло реалізувати амбітний план і замінити старі вікна фактично у всіх школах міста. До слова, у 2021 році Ковель отримав 10 мільйонів від фонду соціально-економічного розвитку. І усі гроші теж спрямували на заміну віконних конструкцій. Тож тепер усі школярі навчатимуться у теплі.



«Дякуючи соцеконому, дякуючи Степану Петровичу Івахіву, дякуючи співфінансуванню з міської влади нам вдалося практично усі вікна по школах замінити», – каже начальник управління освіти Ковельської міської ради Віктор Бичковський.



Ковельській школі № 12 вже понад 30 років, тож вікна давно віджили своє і зовсім не тримали тепло. Відповідно частенько, ділиться директор, школярі на уроках мерзли. Потрошку вирішувати ситуацію бралися батьки, однак через стрибки цін на матеріали багато зробити не вдалося.



За фінансування взявся фонд «Патріоти Волині», далі значно допомогли кошти так званого соцеконому. Уже в 2021 році справу довели до кінця завдяки допомозі із держбюджету. Пішло на роботи понад 2 млн, і левова частка – фонд соціально-економічного розвитку.



«Гроші із фонду соціально-економічного розвитку за сприяння народного депутата Степана Петровича Івахіва, і завдяки отаким спільним зусиллям ми маємо зовсім і вигляд школи інший, і її умови… 79 вікон замінено, були зроблені оздоблювальні роботи, вдалося замінити вхідні двері, а саме 11 вхідних конструкцій. І я дуже вдячний, що вдалося зреалізувати цей проєкт», – каже директор Ковельської ЗОШ №12 Ігор Щур.



Повністю оновили вікна і в 11-й школі, а це – близько 300 конструкцій.



«Старі вікна дуже попсувалися, дерево, певно, було неякісне від самого початку. Ми старалися своїми силами, де можна було заміняти в класах, на коридорах, але на даний час, фактично по грудень, ще 124 вікна потребували заміни, і дякуючи фонду «Патріоти Волині», вікна на цей час замінені всі у школі», – розповіла директорка Ковельської ЗОШ № 11 Галина Сидорук.



Результат, ділиться вона, помітили одразу. Щойно у школі почали замінювати дерев’яні вікна – стало значно тепліше.



«Змінився не тільки зовнішній вигляд, як і інтер’єр, але й температура в школі – стало набагато тепліше. Ну і, безперечно, ми дуже вдячні, діти, батьки… Дуже багато допоміг фонд, і не тільки з вікнами. У нас вже давно є співпраця – це й облаштування актової зали, і не тільки. Дуже багато зроблено, і добре, що є така співпраця», – додала директорка.



У цілому за п’ять років, відтоді, як місто почало отримувати допомогу від держави, завдяки сприянню народного обранця, у Ковелі вдалося замінити вікна у всіх місцевих садочках та школах. Закінчити роботи лишилося в одному навчальному закладі, що невдовзі зроблять.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже близько 10 років у ковельських школах та садочках поступово замінюють старі дерев’яні вікна на нові енергоефективні. Починали це все батьки учнів за власні кошти. Утім, справа дороговартісна, тож із власної кишені багато робіт не профінансуєш.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу «Допомагав міський бюджет, потім долучився народний депутатзі своїм благодійним фондом, а з 2016 року місто отримує субвенцію соцекономрозвитку саме на ці цілі, і, до речі, з 16 року Ковель отримав уже більш ніж 20 млн гривень», – розповіла заступниця Ковельського міського головиЦе допомогло реалізувати амбітний план і замінити старі вікна фактично у всіх школах міста. До слова, у 2021 році Ковель отримав 10 мільйонів від фонду соціально-економічного розвитку. І усі гроші теж спрямували на заміну віконних конструкцій. Тож тепер усі школярі навчатимуться у теплі.«Дякуючи соцеконому, дякуючи Степану Петровичу Івахіву, дякуючи співфінансуванню з міської влади нам вдалося практично усі вікна по школах замінити», – каже начальник управління освіти Ковельської міської радиКовельській школі № 12 вже понад 30 років, тож вікна давно віджили своє і зовсім не тримали тепло. Відповідно частенько, ділиться директор, школярі на уроках мерзли. Потрошку вирішувати ситуацію бралися батьки, однак через стрибки цін на матеріали багато зробити не вдалося.За фінансування взявся фонд «Патріоти Волині», далі значно допомогли кошти так званого соцеконому. Уже в 2021 році справу довели до кінця завдяки допомозі із держбюджету. Пішло на роботи понад 2 млн, і левова частка – фонд соціально-економічного розвитку.«Гроші із фонду соціально-економічного розвитку за сприяння народного депутата Степана Петровича Івахіва, і завдяки отаким спільним зусиллям ми маємо зовсім і вигляд школи інший, і її умови… 79 вікон замінено, були зроблені оздоблювальні роботи, вдалося замінити вхідні двері, а саме 11 вхідних конструкцій. І я дуже вдячний, що вдалося зреалізувати цей проєкт», – каже директор Ковельської ЗОШ №12Повністю оновили вікна і в 11-й школі, а це – близько 300 конструкцій.«Старі вікна дуже попсувалися, дерево, певно, було неякісне від самого початку. Ми старалися своїми силами, де можна було заміняти в класах, на коридорах, але на даний час, фактично по грудень, ще 124 вікна потребували заміни, і дякуючи фонду «Патріоти Волині», вікна на цей час замінені всі у школі», – розповіла директорка Ковельської ЗОШ № 11Результат, ділиться вона, помітили одразу. Щойно у школі почали замінювати дерев’яні вікна – стало значно тепліше.«Змінився не тільки зовнішній вигляд, як і інтер’єр, але й температура в школі – стало набагато тепліше. Ну і, безперечно, ми дуже вдячні, діти, батьки… Дуже багато допоміг фонд, і не тільки з вікнами. У нас вже давно є співпраця – це й облаштування актової зали, і не тільки. Дуже багато зроблено, і добре, що є така співпраця», – додала директорка.У цілому за п’ять років, відтоді, як місто почало отримувати допомогу від держави, завдяки сприянню народного обранця, у Ковелі вдалося замінити вікна у всіх місцевих садочках та школах. Закінчити роботи лишилося в одному навчальному закладі, що невдовзі зроблять.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію