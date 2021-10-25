Повідомили, коли і де прощатимуться із депутатом Волиньради Романом Карпюком
Сьогодні, 11:22
11 січня 2022 року о 12:00 год. у Домі панахиди розпочнеться церемонія прощання з депутатом Волинської обласної ради, керівником Волинської обласної організації політичної партії «Сила і честь» та головою Волинського обласного відділення Національного олімпійського комітету Карпюком Романом Петровичем.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці Волинської обласної організації політичної партії «Сила і честь».
Нагадаємо, серце депутата несподівано зупинилося на 57-му році життя просто під час спортивних змагань 9 січня.
О 13:00 год. 11 січня траурна процесія вирушить до міського кладовища (с. Гаразджа), де відбудеться поховання померлого.
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Про це йдеться на фейсбук-сторінці Волинської обласної організації політичної партії «Сила і честь».
Нагадаємо, серце депутата несподівано зупинилося на 57-му році життя просто під час спортивних змагань 9 січня.
О 13:00 год. 11 січня траурна процесія вирушить до міського кладовища (с. Гаразджа), де відбудеться поховання померлого.
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