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У Луцьку патрульні допомогли водієві, у якого серед дороги зламався автомобіль

У Луцьку патрульні допомогли водієві, у якого серед дороги зламався автомобіль
У Луцьку патрульні надали допомогу водієві, в якого вийшов з ладу автомобіль.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Вчора, 9 січня, близько 19-ї години під час патрулювання вулиці Авіаторів патрульні помітили автомобіль ВАЗ 2102, який стояв серед дороги.
У Луцьку патрульні допомогли водієві, у якого серед дороги зламався автомобіль

Поліцейські поцікавилися, що стало причиною зупинки. Зі слів водія, він забирав батьків, однак під час руху автомобіль вийшов з ладу.
Патрульні надали практичну допомогу громадянам, у вигляді буксирування автівки, оскільки машина взагалі не заводилася.

Громадяни щиро подякували патрульним за надану допомогу.

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Теги: Луцьк, патрульні, автомобіль
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