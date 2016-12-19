У Луцьку патрульні допомогли водієві, у якого серед дороги зламався автомобіль
Сьогодні, 11:35
У Луцьку патрульні надали допомогу водієві, в якого вийшов з ладу автомобіль.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора, 9 січня, близько 19-ї години під час патрулювання вулиці Авіаторів патрульні помітили автомобіль ВАЗ 2102, який стояв серед дороги.
Поліцейські поцікавилися, що стало причиною зупинки. Зі слів водія, він забирав батьків, однак під час руху автомобіль вийшов з ладу.
Патрульні надали практичну допомогу громадянам, у вигляді буксирування автівки, оскільки машина взагалі не заводилася.
Громадяни щиро подякували патрульним за надану допомогу.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора, 9 січня, близько 19-ї години під час патрулювання вулиці Авіаторів патрульні помітили автомобіль ВАЗ 2102, який стояв серед дороги.
Поліцейські поцікавилися, що стало причиною зупинки. Зі слів водія, він забирав батьків, однак під час руху автомобіль вийшов з ладу.
Патрульні надали практичну допомогу громадянам, у вигляді буксирування автівки, оскільки машина взагалі не заводилася.
Громадяни щиро подякували патрульним за надану допомогу.
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