вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Святвечір у селі біля Луцька чоловік вбив знайомого

На Святвечір у селі біля Луцька чоловік вбив знайомого
Поліцейські затримали 38-річного жителя Луцького району, який до смерті побив односельця.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Інцидент трапився у четвер, 6 січня, у селі Коршовець Луцького району. Під час конфлікту, після розпиття спиртного, 38-річний волинянин побив 57-річного односельця. Від отриманих травм чоловік помер у власному будинку.

Зловмисника відразу затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він перебуває під вартою.

За скоєне йому загрожує, зокрема, до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Святвечір, Коршовець, до смерті побив товариша
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За різдвяні вихідні на Волині сталося 5 пожеж у житлових будинках
Сьогодні, 12:25
Як скинути зайве після свят і що їсти: поради луцької фітнес-тренерки та нутриціолога
Сьогодні, 12:16
На Святвечір у селі біля Луцька чоловік вбив знайомого
Сьогодні, 12:05
На Волині поліцейські розшукали 37-річну жінку, яка заблукала
Сьогодні, 11:59
У Луцьку патрульні допомогли водієві, у якого серед дороги зламався автомобіль
Сьогодні, 11:35
Схожі новини
Луцька етнографиня розповіла про обрядові страви на Святвечір Луцька етнографиня розповіла про обрядові страви на Святвечір
06 січень, 15:30
Водохресна вечеря: голодна кутя і ще шість головних страв на Хрещення Водохресна вечеря: голодна кутя і ще шість головних страв на Хрещення
18 січень, 2021, 13:30
Що символізує головна страва Різдва та як приготувати кутю на Святвечір Що символізує головна страва Різдва та як приготувати кутю на Святвечір
06 січень, 2021, 13:30
Шеф-кухарка з Волині розсекретила 12 незвичайних пісних страв, які можна приготувати на Святвечір Шеф-кухарка з Волині розсекретила 12 незвичайних пісних страв, які можна приготувати на Святвечір
06 січень, 2021, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За різдвяні вихідні на Волині сталося 5 пожеж у житлових будинках
Сьогодні, 12:25
 0
Як скинути зайве після свят і що їсти: поради луцької фітнес-тренерки та нутриціолога
Сьогодні, 12:16
 0
На Святвечір у селі біля Луцька чоловік вбив знайомого
Сьогодні, 12:05
 0
На Волині поліцейські розшукали 37-річну жінку, яка заблукала
Сьогодні, 11:59
 0
У Луцьку патрульні допомогли водієві, у якого серед дороги зламався автомобіль
Сьогодні, 11:35
 0
Медіа
відео
1/8