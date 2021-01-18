На Святвечір у селі біля Луцька чоловік вбив знайомого





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Інцидент трапився у четвер, 6 січня, у селі Коршовець Луцького району. Під час конфлікту, після розпиття спиртного, 38-річний волинянин побив 57-річного односельця. Від отриманих травм чоловік помер у власному будинку.



Зловмисника відразу затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він перебуває під вартою.



За скоєне йому загрожує, зокрема, до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські затримали 38-річного жителя Луцького району, який до смерті побив односельця.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Інцидент трапився у четвер, 6 січня, у селі Коршовець Луцького району. Під час конфлікту, після розпиття спиртного, 38-річний волинянин побив 57-річного односельця. Від отриманих травм чоловік помер у власному будинку.Зловмисника відразу затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він перебуває під вартою.За скоєне йому загрожує, зокрема, до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію