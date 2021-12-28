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За різдвяні вихідні на Волині сталося 5 пожеж у житлових будинках

За різдвяні вихідні на Волині сталося 5 пожеж у житлових будинках
Упродовж минулих вихідних, 7-9 січня, у Волинській області трапилося 5 пожеж у житловому секторі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС на Волині.

7 січня рятувальники ліквідували пожежу дерев’яного житлового будинку у селі Раків Ліс Камінь-Каширського району, спричинену, за попередніми даними, порушенням правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

8 січня з цієї ж причини горів житловий будинок у селі Жиричі Ратнівської територіальної громади Ковельського району. Горіння ліквідували рятувальники 14-ої державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне та працівники місцевої пожежної команди села Жиричі.

8 січня співробітники ДСНС ліквідували пожежу в цегляному житловому будинку в селі Заріччя Володимир-Волинської міської громади, спричиненої, за попередніми даними, коротким замиканням електромережі.

Цього ж дня рятувальники ліквідували пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Скиби Любомльської міської громади. Попередня причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.

А в селі Рудня Рожищенської міської громади вогнеборці ліквідували пожежу в цегляній господарській будівлі, імовірно, спричинену несправністю твердопаливного котла.

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Теги: пожежі, житлові будинки, Волинь, різдвяні вихідні
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