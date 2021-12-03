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Симптоми інфікування «Омікроном» з’являються через три дні

Симптоми інфікування «Омікроном» з’являються через три дні
Інкубаційний період у разі інфікування штамом коронавірусу Oмікрон складає три дні, тоді як у разі інфікування штамом Ухань - п'ять днів, Дельта - чотири дні.

Такого висновку дійшли турецькі науковці, повідомляє Укрінформ із посиланням на TRT Haber.

«Згідно з поточними даними, інкубаційний період штаму Омікрон є коротшим. Цей період становить 5 днів у оригінального штаму Ухань, штаму Дельта - 4 дні, Омікрон - 3 дні», - повідомив декан медичного факультету Університету Газі, член наукової ради при МОЗ Туреччини професор Мустафа Неджмі Ільхан.

За його словами, кількість випадків інфікування коронавірусом зросла, але при цьому кількість смертельних випадків зменшилася. Особливо обережними слід бути громадянам старше 65 років.

Також науковець відзначив, що в порівнянні з минулим роком у цьому році зросла кількість випадків інфікування грипом, і через схожі симптоми його часто плутають з коронавірусом. Тому для встановлення вірусу та призначення лікування при появі симптомів слід робити ПЛР-тест, для захисту - щеплення.

За минулу добу в Туреччині було виявлено 61,7 тисяч випадків інфікування, 173 людини померли, 35,2 тисячі одужали. Дві дози вакцини отримали 83,6% населення старше 18 років.

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Теги: штам, коронавірус, Омікрон
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