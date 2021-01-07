В Україні на Щедрий вечір вдарять сильні морози





Про це на своїй сторінці у Наталія Діденко.



11 січня розпочнеться похолодання.Температура повітря протягом дня вівторка становитиме 2-6 градусів морозу, на Сході від 3 морозу до 2 тепла, у південній частині близько нуля, в Криму до +3+5 градусів. Карта.



Вітер буде переважно північний, рвучкий. Сніг можливий завтра у Карпатах, а сніг та мокрий сніг також пройдуть у східних областях.



У більшості областей буде без опадів. Через похолодання зміцниться ожеледиця на дорогах та тротуарах.



А впродовж 12-14 січня у нічні години може сягнути до -12-17 градусів.



Вже на Василя вдень, 14 січня, та протягом вихідних, 15-16 січня, стовпчики термометрів вирушать угору - знову почнеться чергове потеплення до невеликих "мінусів" та відлиги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Маланки й Василя в Україну прийдуть серйозні морози. 12, 13, 14 січня у нічні години температура повітря в більшості наших областей знизиться до -12-18 градусів!Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла синоптик11 січня розпочнеться похолодання.Температура повітря протягом дня вівторка становитиме 2-6 градусів морозу, на Сході від 3 морозу до 2 тепла, у південній частині близько нуля, в Криму до +3+5 градусів. Карта.Вітер буде переважно північний, рвучкий. Сніг можливий завтра у Карпатах, а сніг та мокрий сніг також пройдуть у східних областях.У більшості областей буде без опадів. Через похолодання зміцниться ожеледиця на дорогах та тротуарах.А впродовж 12-14 січня у нічні години може сягнути до -12-17 градусів.Вже на Василя вдень, 14 січня, та протягом вихідних, 15-16 січня, стовпчики термометрів вирушать угору - знову почнеться чергове потеплення до невеликих "мінусів" та відлиги.

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