В Україні на Щедрий вечір вдарять сильні морози
Сьогодні, 12:54
На Маланки й Василя в Україну прийдуть серйозні морози. 12, 13, 14 січня у нічні години температура повітря в більшості наших областей знизиться до -12-18 градусів!
Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла синоптик Наталія Діденко.
11 січня розпочнеться похолодання.Температура повітря протягом дня вівторка становитиме 2-6 градусів морозу, на Сході від 3 морозу до 2 тепла, у південній частині близько нуля, в Криму до +3+5 градусів. Карта.
Вітер буде переважно північний, рвучкий. Сніг можливий завтра у Карпатах, а сніг та мокрий сніг також пройдуть у східних областях.
У більшості областей буде без опадів. Через похолодання зміцниться ожеледиця на дорогах та тротуарах.
А впродовж 12-14 січня у нічні години може сягнути до -12-17 градусів.
Вже на Василя вдень, 14 січня, та протягом вихідних, 15-16 січня, стовпчики термометрів вирушать угору - знову почнеться чергове потеплення до невеликих "мінусів" та відлиги.
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Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла синоптик Наталія Діденко.
11 січня розпочнеться похолодання.Температура повітря протягом дня вівторка становитиме 2-6 градусів морозу, на Сході від 3 морозу до 2 тепла, у південній частині близько нуля, в Криму до +3+5 градусів. Карта.
Вітер буде переважно північний, рвучкий. Сніг можливий завтра у Карпатах, а сніг та мокрий сніг також пройдуть у східних областях.
У більшості областей буде без опадів. Через похолодання зміцниться ожеледиця на дорогах та тротуарах.
А впродовж 12-14 січня у нічні години може сягнути до -12-17 градусів.
Вже на Василя вдень, 14 січня, та протягом вихідних, 15-16 січня, стовпчики термометрів вирушать угору - знову почнеться чергове потеплення до невеликих "мінусів" та відлиги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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