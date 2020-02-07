На волинському кордоні пес винюхав наркотики у кишені куртки водія
Сьогодні, 13:16
Службовий собака допоміг прикордонникам виявити наркотики в українця, який їхав до Польщі через пункт пропуску «Устилуг».
Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
Чотирилапий помічник охоронців кордону, натренований на пошук наркотиків, зреагував на подорожнього.
51-річний черкащанин слідував днями на виїзд з країни автомобілем «Ровер». У кишені його куртки військовослужбовці Волинського загону виявили згортки з «травичкою».
За цим фактом прикордонники направили до СБУ повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 305 ККУ.
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Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
Чотирилапий помічник охоронців кордону, натренований на пошук наркотиків, зреагував на подорожнього.
51-річний черкащанин слідував днями на виїзд з країни автомобілем «Ровер». У кишені його куртки військовослужбовці Волинського загону виявили згортки з «травичкою».
За цим фактом прикордонники направили до СБУ повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 305 ККУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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