вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На волинському кордоні пес винюхав наркотики у кишені куртки водія

На волинському кордоні пес винюхав наркотики у кишені куртки водія
Службовий собака допоміг прикордонникам виявити наркотики в українця, який їхав до Польщі через пункт пропуску «Устилуг».

Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.

Чотирилапий помічник охоронців кордону, натренований на пошук наркотиків, зреагував на подорожнього.

51-річний черкащанин слідував днями на виїзд з країни автомобілем «Ровер». У кишені його куртки військовослужбовці Волинського загону виявили згортки з «травичкою».

За цим фактом прикордонники направили до СБУ повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 305 ККУ.
На волинському кордоні пес винюхав наркотики у кишені куртки водія

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, Устилуг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Старому місті у Луцьку – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 13:32
На волинському кордоні пес винюхав наркотики у кишені куртки водія
Сьогодні, 13:16
В Україні на Щедрий вечір вдарять сильні морози
Сьогодні, 12:54
Симптоми інфікування «Омікроном» з’являються через три дні
Сьогодні, 12:41
За різдвяні вихідні на Волині сталося 5 пожеж у житлових будинках
Сьогодні, 12:25
Схожі новини
Чоловіку, в якого на «Устилузі» знайшли наркотики, «впаяли» 20 тисяч гривень штрафу Чоловіку, в якого на «Устилузі» знайшли наркотики, «впаяли» 20 тисяч гривень штрафу
07 лютий, 2020, 19:40
Судили наркоділка, який хотів вивезти у Польщу канабіс Судили наркоділка, який хотів вивезти у Польщу канабіс
03 серпень, 2018, 10:58
На «Устилузі» митники виявили у чоловіка наркотичні таблетки та порошок. ФОТО На «Устилузі» митники виявили у чоловіка наркотичні таблетки та порошок. ФОТО
30 липень, 2018, 14:57
Через Устилуг намагались провезти 700 грамів наркотиків Через Устилуг намагались провезти 700 грамів наркотиків
24 серпень, 2017, 12:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Старому місті у Луцьку – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 13:32
 0
На волинському кордоні пес винюхав наркотики у кишені куртки водія
Сьогодні, 13:16
 0
В Україні на Щедрий вечір вдарять сильні морози
Сьогодні, 12:54
 0
Симптоми інфікування «Омікроном» з’являються через три дні
Сьогодні, 12:41
 0
За різдвяні вихідні на Волині сталося 5 пожеж у житлових будинках
Сьогодні, 12:25
 0
Медіа
відео
1/8