На волинському кордоні пес винюхав наркотики у кишені куртки водія





Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.



Чотирилапий помічник охоронців кордону, натренований на пошук наркотиків, зреагував на подорожнього.



51-річний черкащанин слідував днями на виїзд з країни автомобілем «Ровер». У кишені його куртки військовослужбовці Волинського загону виявили згортки з «травичкою».



За цим фактом прикордонники направили до СБУ повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 305 ККУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Службовий собака допоміг прикордонникам виявити наркотики в українця, який їхав до Польщі через пункт пропуску «Устилуг».Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.Чотирилапий помічник охоронців кордону, натренований на пошук наркотиків, зреагував на подорожнього.51-річний черкащанин слідував днями на виїзд з країни автомобілем «Ровер». У кишені його куртки військовослужбовці Волинського загону виявили згортки з «травичкою».За цим фактом прикордонники направили до СБУ повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 305 ККУ.

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