У громаді на Волині освятили храм ПЦУ
Сьогодні, 18:40
Вчора,9 січня, освятили Свято-Успенський храм Православної церкви України села Навіз Луцького району на чолі з Митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом.
Про це інформують на сайті Луцької РДА.
Парафіяни села Навіз Рожищенської громади нещодавно перейшли до Православної церкви України. Процес переходу був досить тривалим та усе відбувалося згідно із вимогами законодавства. У селі провели збори, де більшістю голосів вирішили перейти до ПЦУ.
Чин освяти й першу Божественну літургію очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. У промові архієрей привітав громаду із визначною подією – освяченням дому Божого, адже для християнина це важлива подія у житті.
На завершення Відправи архієрей вручив благословенні грамоти активним парафіянам і жертводавцям. Зокрема, за церковні заслуги перед Православною Церквою України грамотою була нагороджена і Валентина Іванівна Рижук, заступниця голови Луцької райдержадміністрації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують на сайті Луцької РДА.
Парафіяни села Навіз Рожищенської громади нещодавно перейшли до Православної церкви України. Процес переходу був досить тривалим та усе відбувалося згідно із вимогами законодавства. У селі провели збори, де більшістю голосів вирішили перейти до ПЦУ.
Чин освяти й першу Божественну літургію очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. У промові архієрей привітав громаду із визначною подією – освяченням дому Божого, адже для християнина це важлива подія у житті.
На завершення Відправи архієрей вручив благословенні грамоти активним парафіянам і жертводавцям. Зокрема, за церковні заслуги перед Православною Церквою України грамотою була нагороджена і Валентина Іванівна Рижук, заступниця голови Луцької райдержадміністрації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили, що саме горіло у Старому місті у Луцьку
Сьогодні, 19:20
Де у Луцьку не буде світла завтра, 11 січня
Сьогодні, 19:00
У громаді на Волині освятили храм ПЦУ
Сьогодні, 18:40
На Донбасі підірвалися двоє військових
Сьогодні, 18:28
Медіа