У громаді на Волині освятили храм ПЦУ

Вчора,9 січня, освятили Свято-Успенський храм Православної церкви України села Навіз Луцького району на чолі з Митрополитом Луцьким і ВолинськимПро це інформують на сайті Луцької РДА.Парафіяни села Навіз Рожищенської громади нещодавно перейшли до Православної церкви України. Процес переходу був досить тривалим та усе відбувалося згідно із вимогами законодавства. У селі провели збори, де більшістю голосів вирішили перейти до ПЦУ.Чин освяти й першу Божественну літургію очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. У промові архієрей привітав громаду із визначною подією – освяченням дому Божого, адже для християнина це важлива подія у житті.На завершення Відправи архієрей вручив благословенні грамоти активним парафіянам і жертводавцям. Зокрема, за церковні заслуги перед Православною Церквою України грамотою була нагороджена ізаступниця голови Луцької райдержадміністрації.