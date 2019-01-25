У Ковелі зросте вартість проїзду у громадському транспорті
Сьогодні, 14:42
У сесійній залі Ковельської міської ради відбулися громадські слухання з обговорення проєкту рішення виконавчого комітету щодо підвищення вартості проїзду у міському транспорті.
Про це інформують у Ковельраді.
У зібранні взяли участь працівники виконавчого комітету, перевізники, ковельчани.
Варто нагадати, що востаннє тарифи переглядались у січні 2019 р. (рішення виконавчого комітету від 10.01.2019 року №34).
Торік до міського голови Ігоря Чайки звернулись підприємці з проханням їх переглянути та встановити вартість проїзду для дорослого населення у розмірі семи гривень, для студентів – п’яти і школярів – чотирьох гривень.
За словами начальника управління економічного розвитку та торгівлі, орденоносця Юрія Кондратовича, збільшення ціни на квиток є економічною необхідністю і є кілька причин для прийняття такого рішення. Зокрема, подорожчали запчастини, паливно-мастильні матеріали, зросла мінімальна зарплата. Крім того, з 2019 року, коли встановлювались тарифи, значно зменшився пасажиропотік. Середня кількість перевезених людей за день одним транспортним засобом у 2018 році становила 400 чоловік.
Розпорядженням міського голови була створена робоча група, яка вивчала ситуацію на сьогодні. За її даними, у 2021 році одним рейсом скористалось лише 299 пасажирів.
Свою позицію з цього питання також висловив перший заступник міського голови, лучанин Тарас Яковлев. На його думку, на сьогодні це навіть не підняття тарифу, а приведення його у відповідність до собівартості. Втім, потрібно все одно думати над тим, як осучаснити рухомий склад і дати можливість ковельчанам та гостям міста їздити в комфортних автобусах.
Після обговорення присутні одноголосно підтримали проєкт рішення. У ньому, зокрема йдеться: встановити тарифи на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в розмір 7 грн – для дорослого населення; 4 грн – студентів вищих, професійно-технічних навчальних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл.
Далі це питання буде розглянуто на засіданні виконавчого комітету, яке відбудеться 13 січня.
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Про це інформують у Ковельраді.
У зібранні взяли участь працівники виконавчого комітету, перевізники, ковельчани.
Варто нагадати, що востаннє тарифи переглядались у січні 2019 р. (рішення виконавчого комітету від 10.01.2019 року №34).
Торік до міського голови Ігоря Чайки звернулись підприємці з проханням їх переглянути та встановити вартість проїзду для дорослого населення у розмірі семи гривень, для студентів – п’яти і школярів – чотирьох гривень.
За словами начальника управління економічного розвитку та торгівлі, орденоносця Юрія Кондратовича, збільшення ціни на квиток є економічною необхідністю і є кілька причин для прийняття такого рішення. Зокрема, подорожчали запчастини, паливно-мастильні матеріали, зросла мінімальна зарплата. Крім того, з 2019 року, коли встановлювались тарифи, значно зменшився пасажиропотік. Середня кількість перевезених людей за день одним транспортним засобом у 2018 році становила 400 чоловік.
Розпорядженням міського голови була створена робоча група, яка вивчала ситуацію на сьогодні. За її даними, у 2021 році одним рейсом скористалось лише 299 пасажирів.
Свою позицію з цього питання також висловив перший заступник міського голови, лучанин Тарас Яковлев. На його думку, на сьогодні це навіть не підняття тарифу, а приведення його у відповідність до собівартості. Втім, потрібно все одно думати над тим, як осучаснити рухомий склад і дати можливість ковельчанам та гостям міста їздити в комфортних автобусах.
Після обговорення присутні одноголосно підтримали проєкт рішення. У ньому, зокрема йдеться: встановити тарифи на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в розмір 7 грн – для дорослого населення; 4 грн – студентів вищих, професійно-технічних навчальних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл.
Далі це питання буде розглянуто на засіданні виконавчого комітету, яке відбудеться 13 січня.
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