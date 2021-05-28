П'яного водія з Волині на 10 років позбавили права керувати авто





Вперше п'яного водія ВАЗ-2106 виявили у квітні, за це суд призначив йому 17 тис. грн штрафу, пише



Наступний інцидент стався у липні, тоді чоловік в нетверезому стані керував мопедом. Відтак суд призначив йому вдвічі вищий штраф: 34 тис. грн. Втретє поліція виявила чоловіка в нетверезому стані за кермом ВАЗ у листопаді 2021 року. За це Іваничівський райсуд призначив Михайлу Сасазі 51 тис. грн штрафу та заборонив керувати транспортом протягом 10 років.



Як йдеться у постанові Іваничівського районного суду від 29 грудня, поліцейські зупинили чоловіка 20 листопада в селі Заболотці Володимир-Волинського району. У адмінпротоколі зазначено, що в нього були помітні явні ознаки сп'яніння, втім, від проходження тесту на драгері чоловік відмовився.



В суд обвинувачений не з'явився, тож справу розглядали без нього. Виявилось, що це вже третій в 2021 році випадок, коли Михайла Сасагу затримують за п'яне водіння. Першу постанову приймали 20 травня в Жовківському суді, тоді за п'яне керування ВАЗ-2106 чоловікові призначили 17 тис. грн штрафу та заборонили протягом року керувати транспортом.



Наступну постанову приймав Іваничівський районний суд 9 вересня щодо інциденту, коли чоловік п'яним їхав на мопеді. За це йому призначили 34 тис. грн штрафу та додали три роки заборони керувати транспортом.



Тож суддя Марта Федечко, взявши до уваги попередні постанови, визнала Михайла Сасагу винним у порушенні ч.3 ст. 130 КУпАП (керування транспортом в стані сп'яніння) та призначила йому 51 тис. грн штрафу. Окрім цього, чоловіка позбавили права керувати транспортом протягом 10 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Іваничівський райсуд оштрафував чоловіка, якого втретє за 2021 рік піймали на п'яному водінні.Вперше п'яного водія ВАЗ-2106 виявили у квітні, за це суд призначив йому 17 тис. грн штрафу, пише zaxid.net Наступний інцидент стався у липні, тоді чоловік в нетверезому стані керував мопедом. Відтак суд призначив йому вдвічі вищий штраф: 34 тис. грн. Втретє поліція виявила чоловіка в нетверезому стані за кермом ВАЗ у листопаді 2021 року. За це Іваничівський райсуд призначив51 тис. грн штрафу та заборонив керувати транспортом протягом 10 років.Як йдеться у постанові Іваничівського районного суду від 29 грудня, поліцейські зупинили чоловіка 20 листопада в селі Заболотці Володимир-Волинського району. У адмінпротоколі зазначено, що в нього були помітні явні ознаки сп'яніння, втім, від проходження тесту на драгері чоловік відмовився.В суд обвинувачений не з'явився, тож справу розглядали без нього. Виявилось, що це вже третій в 2021 році випадок, коли Михайла Сасагу затримують за п'яне водіння. Першу постанову приймали 20 травня в Жовківському суді, тоді за п'яне керування ВАЗ-2106 чоловікові призначили 17 тис. грн штрафу та заборонили протягом року керувати транспортом.Наступну постанову приймав Іваничівський районний суд 9 вересня щодо інциденту, коли чоловік п'яним їхав на мопеді. За це йому призначили 34 тис. грн штрафу та додали три роки заборони керувати транспортом.Тож суддя, взявши до уваги попередні постанови, визнала Михайла Сасагу винним у порушенні ч.3 ст. 130 КУпАП (керування транспортом в стані сп'яніння) та призначила йому 51 тис. грн штрафу. Окрім цього, чоловіка позбавили права керувати транспортом протягом 10 років.

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