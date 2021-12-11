Україна скоротить термін дії COVID-сертифікатів





Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич, повідомляє



З 1 лютого 2022 року в ЄС набудуть чинності нові правила. "Зелений" COVID-сертифікат діятиме не 365 днів, а 270 - дев'ять місяців.



"Ми готуємо таке ж рішення на рівні українського законодавства. Воно буде прийнято орієнтовно на цьому тижні. Термін дії сертифікатів буде скорочено до дев'яти місяців", - повідомила Карчевич.



Сертифікати про вакцинацію для людей, які отримають





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ЄС вирішили скоротити термін дії COVID-сертифікатів. Українське МОЗ готує таке ж рішення.Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ефір "Сніданку з 1+1".З 1 лютого 2022 року в ЄС набудуть чинності нові правила. "Зелений" COVID-сертифікат діятиме не 365 днів, а 270 - дев'ять місяців."Ми готуємо таке ж рішення на рівні українського законодавства. Воно буде прийнято орієнтовно на цьому тижні. Термін дії сертифікатів буде скорочено до дев'яти місяців", - повідомила Карчевич.Сертифікати про вакцинацію для людей, які отримають бустерне щеплення від коронавірусу , з'являться в кінці січня.

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