Україна скоротить термін дії COVID-сертифікатів
Сьогодні, 15:10
В ЄС вирішили скоротити термін дії COVID-сертифікатів. Українське МОЗ готує таке ж рішення.
Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ефір "Сніданку з 1+1".
З 1 лютого 2022 року в ЄС набудуть чинності нові правила. "Зелений" COVID-сертифікат діятиме не 365 днів, а 270 - дев'ять місяців.
"Ми готуємо таке ж рішення на рівні українського законодавства. Воно буде прийнято орієнтовно на цьому тижні. Термін дії сертифікатів буде скорочено до дев'яти місяців", - повідомила Карчевич.
Сертифікати про вакцинацію для людей, які отримають бустерне щеплення від коронавірусу, з'являться в кінці січня.
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Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ефір "Сніданку з 1+1".
З 1 лютого 2022 року в ЄС набудуть чинності нові правила. "Зелений" COVID-сертифікат діятиме не 365 днів, а 270 - дев'ять місяців.
"Ми готуємо таке ж рішення на рівні українського законодавства. Воно буде прийнято орієнтовно на цьому тижні. Термін дії сертифікатів буде скорочено до дев'яти місяців", - повідомила Карчевич.
Сертифікати про вакцинацію для людей, які отримають бустерне щеплення від коронавірусу, з'являться в кінці січня.
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