У Луцьку затримали п'яного водія, у крові якого норма алкоголю перевищена в 12 разів

Сьогодні, 10 січня, під час нічної зміни на вулиці Гущанській, що у Луцьку, патрульні зупинили транспортний засіб Skoda Octavia, який мав несправності світлових приладів.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Під час спілкування з керманичем, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.49-річний кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 2,53 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.Тож на керманича патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.1 ст.121 (Керування водієм транспортним засобом, що має несправності зовнішніх світлових приладів) КУпАП.