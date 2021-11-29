вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку затримали п'яного водія, у крові якого норма алкоголю перевищена в 12 разів

У Луцьку затримали п'яного водія, у крові якого норма алкоголю перевищена в 12 разів
Сьогодні, 10 січня, під час нічної зміни на вулиці Гущанській, що у Луцьку, патрульні зупинили транспортний засіб Skoda Octavia, який мав несправності світлових приладів.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Під час спілкування з керманичем, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

49-річний кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 2,53 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.

Тож на керманича патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.1 ст.121 (Керування водієм транспортним засобом, що має несправності зовнішніх світлових приладів) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, водій, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Давно пора прийняти закон про кримінальну відповідальність за вживання алкоголю водіями ,які сідають за кермо ,такі закони діють в Європі .П'яний водій -це потенційний вбивця .
Відповісти
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Неповнолітні теж отримають «ковідну тисячу»
Сьогодні, 16:33
Лучанам, які постраждали в аварії на Львівщині, терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 16:18
У Луцьку затримали п'яного водія, у крові якого норма алкоголю перевищена в 12 разів
Сьогодні, 15:46
«Волиньгаз Збут» повідомив ціну на газ для населення у січні
Сьогодні, 15:17
Україна скоротить термін дії COVID-сертифікатів
Сьогодні, 15:10
Схожі новини
У Луцьку затримали п'яного водія, у крові якого норма алкоголю перевищена в 11 разів У Луцьку затримали п'яного водія, у крові якого норма алкоголю перевищена в 11 разів
05 січень, 11:20
У Луцьку патрульні затримали п`яного водія без прав. ФОТО У Луцьку патрульні затримали п`яного водія без прав. ФОТО
29 листопад, 2021, 12:05
Щиро вибачився: у Луцьку спіймали водія Mercedes, який пролетів на «червоний» Щиро вибачився: у Луцьку спіймали водія Mercedes, який пролетів на «червоний»
14 вересень, 2021, 16:56
У Луцьку водій «під мухою» пропонував патрульним понад 5 тисяч гривень У Луцьку водій «під мухою» пропонував патрульним понад 5 тисяч гривень
06 вересень, 2021, 12:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Василя Підгайцівська громада прийматиме колядників з усього Луцького району
Сьогодні, 16:56
 0
Що змінилося у призначенні субсидій для лучан. ВІДЕО
Сьогодні, 16:44
 0
Неповнолітні теж отримають «ковідну тисячу»
Сьогодні, 16:33
 0
Лучанам, які постраждали в аварії на Львівщині, терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 16:18
 0
У Луцьку затримали п'яного водія, у крові якого норма алкоголю перевищена в 12 разів
Сьогодні, 15:46
 0
Медіа
відео
1/8