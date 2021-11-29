У Луцьку затримали п'яного водія, у крові якого норма алкоголю перевищена в 12 разів
Сьогодні, 15:46
Сьогодні, 10 січня, під час нічної зміни на вулиці Гущанській, що у Луцьку, патрульні зупинили транспортний засіб Skoda Octavia, який мав несправності світлових приладів.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з керманичем, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
49-річний кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 2,53 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.
Тож на керманича патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.1 ст.121 (Керування водієм транспортним засобом, що має несправності зовнішніх світлових приладів) КУпАП.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з керманичем, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
49-річний кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 2,53 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.
Тож на керманича патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.1 ст.121 (Керування водієм транспортним засобом, що має несправності зовнішніх світлових приладів) КУпАП.
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Коментарі 1
Давно пора прийняти закон про кримінальну відповідальність за вживання алкоголю водіями ,які сідають за кермо ,такі закони діють в Європі .П'яний водій -це потенційний вбивця .
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