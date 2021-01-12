Неповнолітні теж отримають «ковідну тисячу»

Президент Українипід час селекторної наради поставив Кабінету Міністрів завдання підготувати окрему програму виплати 1 тис. грн у межах програми «єПідтримка» для українських громадян віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.Про це інформують на сайті глави держави.Як доповів Прем’єр-міністр, уже понад 6,7 млн українців подали заявки на отримання 1 тис. грн допомоги від держави в межах ініційованої Президентом програми «єПідтримка».За його словами, наразі допомогу виплачують вісім банків-партнерів, ще 15 фінансових установ мають долучитися до програми. На відповідні рахунки українців уже перераховано 6 млрд грн. У межах програми громадяни скористалися 1 млрд грн, із яких на книжки було витрачено 35% коштів (кіно – 29%, залізничні квитки – 13%, театри – 12%, спортклуби – 7,5% тощо). Розробляється порядок запровадження категорії «ліки» для повністю вакцинованих людей віком понад 60 років.«Наразі проти COVID-19 в Україні вакциновано 14,8 млн осіб, з яких 13,98 млн отримали дві дози. 9 січня відкрилася можливість щеплення бустерною дозою. І на сьогодні додаткову дозу отримало 20 тисяч осіб», – розповів Прем’єр-міністр.