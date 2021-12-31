На Василя Підгайцівська громада прийматиме колядників з усього Луцького району

У п’ятницю, 14 січня 2022 року у селі Липини Підгайцівської громади, відбудеться Районний фестиваль різдвяних вертепів «А що другий празник – святого Василя!» до участі у якому Луцька райдержадміністрація запросила учасників з усіх громад Луцького району.Про це інформують у пресслужбі Підгайцівської сільради.Розпочнеться дійство о 13.00 просто неба на площі біля Липинського будинку культури частуваннями та колядою від аматорських колективів територіальних громад. На території облаштують фестивальне містечко з вертепами та різноманітними Різдвяними фотозонами.На завершення фестивалю о 16.00 новорічно-святкову програму у концертному залі Липинського будинку культури представить Заслужений народний ансамбль пісні і танцю України «Колос» Підгайцівської громади.