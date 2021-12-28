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Де у Луцьку не буде світла завтра, 11 січня

Де у Луцьку не буде світла завтра, 11 січня
У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у вівторок, 11 січня у Луцьку буде вимкнена електроенергія на деяких вулицях.

Про це інформують у Луцькраді.

Отже, світла не буде за такими адресами:

з 09:30 до 12:00 - вул. Івана Франка, вул. Заповітна, вул. Шевченка (частково), вул. Словацького (частково), вул. Набережна (частково);

з 10:00 до 16:00 - вул. Володимирська, 53-91, 72-76, вул. Волинська, вул. Тарасова (частково), вул. Степова, 2-24, вул. Рєпіна, вул. Педагогічна, вул. Західна, вул. Зелена, вул. Шишкіна;

з 13:30 до 17:00 - вул. Володимирська, 101, 100, 103, 99, 95, 96, 97, 95а, 102.

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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