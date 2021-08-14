У музей на Волині повернули відреставровані ікони 18-19 століть. ФОТО





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11 предметів сакрального мистецтва передали музею працівники Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України.



Як розповів Суспільному директор волинського музею Володимир Стемковський, реставратори передали музею предмети живопису, ікони, фрагменти фігур з іконостаса тощо.



"Фрагмент царських воріт – голова ангела з шістьма крилами в круглій рамі – невідомого автора 18 століття, голови ангелів 18 століття (скульптур невідомий), дерев'яний хрест з написом 19 століття", – розповів керівник музею.



Зі слів Володимира Стемковського, серед відреставрованих старожитностей є ікони, зокрема металева ікона, на якій зображений пророк Мойсей, початку 19 століття, ікона "Преподобний Симеон" 19 століття, ікона "Давид та Соломон" 18 століття, ікона "Архістратиг Михаїл" 18 століття (походження невідоме) та ікона "Христос Спаситель".



У рамках програми збереження культурних цінностей етап реставрації історичних предметів за державні кошти завершується.



"Залишилося декілька предметів. Їх ще обстежать фахівці, зокрема чи дійсно підлягають вони реставрації. А так на 90-95 % твори із колекції вже відреставрували", – зазначив директор історичного музею.



Усього колекція творів сакрального мистецтва з фондів Володимир-Волинського історичного музею імені Омеляна Дверницького налічує понад 50 предметів. Їх, зі слів Володимира Стемковського, періодично виставляють на експозицію, однак площа експозиційних приміщень музею є обмеженою.



"Є іконопис, скульптури, предмети живопису. Все це лежить у фондосховищах. В нас немає достатньо місця для повноцінної експозиції. А так би в нас був свій маленький Музей волинської ікони. Гостро стоїть питання розширення експозиції за межами музею в окремому приміщенні", – додав директор Володимир-Волинського історичного музею.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для Володимир-Волинського історичного музею відреставрували ікони та релігійні предмети періоду 18-19 століть.Про це пише Суспільне 11 предметів сакрального мистецтва передали музею працівники Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України.Як розповів Суспільному директор волинського музею, реставратори передали музею предмети живопису, ікони, фрагменти фігур з іконостаса тощо."Фрагмент царських воріт – голова ангела з шістьма крилами в круглій рамі – невідомого автора 18 століття, голови ангелів 18 століття (скульптур невідомий), дерев'яний хрест з написом 19 століття", – розповів керівник музею.Зі слів Володимира Стемковського, серед відреставрованих старожитностей є ікони, зокрема металева ікона, на якій зображений пророк Мойсей, початку 19 століття, ікона "Преподобний Симеон" 19 століття, ікона "Давид та Соломон" 18 століття, ікона "Архістратиг Михаїл" 18 століття (походження невідоме) та ікона "Христос Спаситель".У рамках програми збереження культурних цінностей етап реставрації історичних предметів за державні кошти завершується."Залишилося декілька предметів. Їх ще обстежать фахівці, зокрема чи дійсно підлягають вони реставрації. А так на 90-95 % твори із колекції вже відреставрували", – зазначив директор історичного музею.Усього колекція творів сакрального мистецтва з фондів Володимир-Волинського історичного музею імені Омеляна Дверницького налічує понад 50 предметів. Їх, зі слів Володимира Стемковського, періодично виставляють на експозицію, однак площа експозиційних приміщень музею є обмеженою."Є іконопис, скульптури, предмети живопису. Все це лежить у фондосховищах. В нас немає достатньо місця для повноцінної експозиції. А так би в нас був свій маленький Музей волинської ікони. Гостро стоїть питання розширення експозиції за межами музею в окремому приміщенні", – додав директор Володимир-Волинського історичного музею.

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