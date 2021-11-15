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У Ковельському МТМО з'явився надсучасний томограф

У Ковельському МТМО з'явився надсучасний томограф
У Ковельському МТМО запрацював новий надсучасний 128-зрізовий комп’ютерний томограф Hitachi Scenaria View.

Про це повідомляють у фейсбуці медичного об'єднання.

Комп'ютерний томограф розрахований на вагу пацієнта до 200 кг.

За його допомогою фахівці проводять обстеження головного мозку, органів грудної та черевної порожнини, тазу, м'яких тканин, усіх відділів хребта, кінцівок, магістральних судин, із внутрішньовенним контрастним посиленням та без нього.

Результати КТ видаються у вигляді висновку лікаря та диску з усіма отриманими під час обстеження зображеннями у форматі DICOM. За бажанням пацієнта може бути видана плівка з найбільш показовими зображеннями.

Кабінет комп'ютерної томографії працює у приймальному відділенні екстреної медичної допомоги ЦРЛ (м. Ковель, вул. Олени Пчілки, 4) щоденно з 8:00 до 16:00 (крім вихідних). В ургентних випадках – цілодобово.

Обстеження проводяться за попереднім записом за номером телефону: 050 468 11 10.
У Ковельському МТМО з'явився надсучасний томограф

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Теги: Ковель, МТМО, томограф
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