Розповіли, як виглядатиме iPhone 14





Про це пише



Відповідна угода передбачає найсуттєвіші візуальні зміни в лінійці iPhone від моменту виходу оновленого iPhone X у 2017 році. Передбачається, що навіть кожна нова модель iPhone 14 може мати окреме оновлення.



За підписаною угодою LG вперше надасть Apple "низькотемпературні полікристалічні оксидні (LTPO) тонкоплівкові транзисторні (TFT) OLED-панелі", які підтримуватимуть високу частоту оновлення, що становитиме 120 Гц. У повідомленні зазначають, що Apple прагне зменшити свою залежність від комплектуючих виробництва Samsung.



Нові дисплеї, навідміну від раніше випущених моделей iPhone, матимуть лише невеликий отвір для фронтальної камери у верхній частині. Датчики Face ID, ймовірно, вдасться вбудувати під дисплей. Таке оновлення планують поширити на всі моделі нових iPhone 14, "якщо це буде можливо".



Зазначається, що таке оновлення дисплею може розділити шанувальників продукції Apple на два табори. Так, більшість користувачів уже звикли до виїмки на дисплеї, проте перспектива збільшення простору на екрані, ймовірно, стане зміною, яку більшість користувачів iPhone з ентузіазмом приймуть.



У Forbes також зазначають, що розповсюджувачі продукції Apple очікують більше бюджетних моделей, повернення Touch ID на додаток до Face ID і навіть переходу компанії від зарядного пристрою Lightning до звичайного USB-C. Водночас усі ці ідеї для нововведення поки залишаються "висіти в повітрі".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія Apple підписала угоду з LG на поставки обладнання для нових iPhone 14. Зокрема, йдеться про надання новітніх OLED-дисплеїв, у яких тепер не буде знайомого "чубчика" зверху екрану, а замість нього з’явиться лише невеликий отвір для камери.Про це пише ТСН з посиланням на Forbes.Відповідна угода передбачає найсуттєвіші візуальні зміни в лінійці iPhone від моменту виходу оновленого iPhone X у 2017 році. Передбачається, що навіть кожна нова модель iPhone 14 може мати окреме оновлення.За підписаною угодою LG вперше надасть Apple "низькотемпературні полікристалічні оксидні (LTPO) тонкоплівкові транзисторні (TFT) OLED-панелі", які підтримуватимуть високу частоту оновлення, що становитиме 120 Гц. У повідомленні зазначають, що Apple прагне зменшити свою залежність від комплектуючих виробництва Samsung.Нові дисплеї, навідміну від раніше випущених моделей iPhone, матимуть лише невеликий отвір для фронтальної камери у верхній частині. Датчики Face ID, ймовірно, вдасться вбудувати під дисплей. Таке оновлення планують поширити на всі моделі нових iPhone 14, "якщо це буде можливо".Зазначається, що таке оновлення дисплею може розділити шанувальників продукції Apple на два табори. Так, більшість користувачів уже звикли до виїмки на дисплеї, проте перспектива збільшення простору на екрані, ймовірно, стане зміною, яку більшість користувачів iPhone з ентузіазмом приймуть.У Forbes також зазначають, що розповсюджувачі продукції Apple очікують більше бюджетних моделей, повернення Touch ID на додаток до Face ID і навіть переходу компанії від зарядного пристрою Lightning до звичайного USB-C. Водночас усі ці ідеї для нововведення поки залишаються "висіти в повітрі".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію