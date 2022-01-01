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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 січня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 січня
У вівторок, 11 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

На дорогах ожеледиця.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Луцьку вночі 6-8° морозу, вдень 3-5° морозу.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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