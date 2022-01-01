Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 січня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



На дорогах ожеледиця.



Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.



Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.



У Луцьку вночі 6-8° морозу, вдень 3-5° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 11 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.На дорогах ожеледиця.Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.У Луцьку вночі 6-8° морозу, вдень 3-5° морозу.

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