Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 січня
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 11 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах ожеледиця.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.
Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
У Луцьку вночі 6-8° морозу, вдень 3-5° морозу.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах ожеледиця.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.
Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
У Луцьку вночі 6-8° морозу, вдень 3-5° морозу.
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