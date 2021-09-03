У волинській громаді зібрали майже 3 тонни різдвяних подарунків для бійців на Сході.ФОТО
Сьогодні, 03:49
Напередодні Різдва жителі Боратинської громади на Волині долучилися до благодійної акції - передали гуманітарну допомогу військовослужбовцям на Схід.
Про це йдеться у дописі групи громади у Фейсбук.
Збір допомоги для бійців 1-ї штурмової роти Добровольчого українського корпусу Правого сектору ініціювали Управління патрульної поліції у Волинській області та місцеві депутати Микола Собуцький, Ярослав Черняк, Андрій Мороз.
Мешканці громади охоче долучитися до ініціативи. За лічені дні вдалося зібрати близько 3 тонн гуманітарного вантажу: продукти харчування, побутова хімія, засоби особистої гігієни, теплі речі.
Активними учасниками доброчинної акції стали школярі, які підготували для військовослужбовців малюнки та листи з побажаннями. Передати святковий вантаж на Схід вирушив представник депутатського корпусу Андрій Мороз.
«Щоб різдвяні свята стали для наших захисників трішки теплішими і домашніми, щоб вони відчули нашу любов, повагу і підтримку ми долучилися до цієї акції, - розповідають організатори. - Щиро дякуємо усім мешканцям громади, які відгукнулися та допомогли зібрати подарунки для військовослужбовців. Переконані, що це хороший привід сказати «Дякую» тим, хто щодня ризикує власним життям, аби у нас над головою було мирне небо, спокій в наших серцях і можливість жити».
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Про це йдеться у дописі групи громади у Фейсбук.
Збір допомоги для бійців 1-ї штурмової роти Добровольчого українського корпусу Правого сектору ініціювали Управління патрульної поліції у Волинській області та місцеві депутати Микола Собуцький, Ярослав Черняк, Андрій Мороз.
Мешканці громади охоче долучитися до ініціативи. За лічені дні вдалося зібрати близько 3 тонн гуманітарного вантажу: продукти харчування, побутова хімія, засоби особистої гігієни, теплі речі.
Активними учасниками доброчинної акції стали школярі, які підготували для військовослужбовців малюнки та листи з побажаннями. Передати святковий вантаж на Схід вирушив представник депутатського корпусу Андрій Мороз.
«Щоб різдвяні свята стали для наших захисників трішки теплішими і домашніми, щоб вони відчули нашу любов, повагу і підтримку ми долучилися до цієї акції, - розповідають організатори. - Щиро дякуємо усім мешканцям громади, які відгукнулися та допомогли зібрати подарунки для військовослужбовців. Переконані, що це хороший привід сказати «Дякую» тим, хто щодня ризикує власним життям, аби у нас над головою було мирне небо, спокій в наших серцях і можливість жити».
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