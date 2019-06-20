На луцькому пляжі замінять сходи, які встановили місяць тому. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
Сходи, які в грудні 2021 року встановили на Центральному пляжі річки Стир замінять на інші.
Про це Суспільному розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луцька Микола Осіюк.
Металеву конструкцію на березі встановили на прохання учасників Клубу любителів зимового плавання і здорового способу життя.
Що не так зі сходами
Лучанин Олександр Данилюк щозими купається у річці Стир. Розповіда: наприкінці минулого року на пляжі демонтували старі сходи. Поряд встановили нові, але ними ніхто не користується.
"Дійти навіть, то не дійдете, бо тут можна одразу посковзнутися і впасти під сходи залетіти. Це треба бути альпіністом, бо можна юркнути прямо у воду. Тут роги стирчать, заокруглень немає", – розповів лучанин.
Зі слів чоловіка, нові сходи непридатні для використання і небезпечні. Додає: конструкція має неправильний нахил та перекошені сходи, які до всього, ще й слизькі.
Лучанин Євген, відколи з'явилися нові сходи, заходить у воду збоку, де любителі зимового купання протоптали стежку.
Місце для купання облаштували поруч з новими сходами
"Сходи зроблені не добре. Я, як інженер, скажу, що це робота непрофесійна з боку інженера та робітників-виконавців", – додає чоловік.
Позиція міськради і підрядника
Вартість нових сходів, зі слів директора департаменту ЖКГ, орієнтовно 50 тисяч гривень. Виконавець робіт поки коштів за роботу не отримав.
"Заключили договір з підрядником. Вони (сходи – ред.) не відповідають тому проханню, то він їх зобов’язаний переробити, кошти йому не оплачували поки не виконає нормально роботи", – зазначив Микола Осіюк.
За коментарем Суспільне звернулося до підрядника – товариства "Річковий порт "Луцьк". Телефоном керівник Олег Кербалай розповів, що роботи із облаштування сходів ще не завершені.
"Це тільки частина сходів, яка буде з’єднуватися з верхнім майданчиком. Їм надасться правильний ухил із верхньою площиною. Частина людей хоче бетонні, то ми їм поставимо марші для зовнішнього використання бетонних сходів", – сказав підрядник.
Зі слів підрядника, роботи з облаштування нових сходів планують завершити до 19 січня.
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Про це Суспільному розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луцька Микола Осіюк.
Металеву конструкцію на березі встановили на прохання учасників Клубу любителів зимового плавання і здорового способу життя.
Що не так зі сходами
Лучанин Олександр Данилюк щозими купається у річці Стир. Розповіда: наприкінці минулого року на пляжі демонтували старі сходи. Поряд встановили нові, але ними ніхто не користується.
"Дійти навіть, то не дійдете, бо тут можна одразу посковзнутися і впасти під сходи залетіти. Це треба бути альпіністом, бо можна юркнути прямо у воду. Тут роги стирчать, заокруглень немає", – розповів лучанин.
Зі слів чоловіка, нові сходи непридатні для використання і небезпечні. Додає: конструкція має неправильний нахил та перекошені сходи, які до всього, ще й слизькі.
Лучанин Євген, відколи з'явилися нові сходи, заходить у воду збоку, де любителі зимового купання протоптали стежку.
Місце для купання облаштували поруч з новими сходами
"Сходи зроблені не добре. Я, як інженер, скажу, що це робота непрофесійна з боку інженера та робітників-виконавців", – додає чоловік.
Позиція міськради і підрядника
Вартість нових сходів, зі слів директора департаменту ЖКГ, орієнтовно 50 тисяч гривень. Виконавець робіт поки коштів за роботу не отримав.
"Заключили договір з підрядником. Вони (сходи – ред.) не відповідають тому проханню, то він їх зобов’язаний переробити, кошти йому не оплачували поки не виконає нормально роботи", – зазначив Микола Осіюк.
За коментарем Суспільне звернулося до підрядника – товариства "Річковий порт "Луцьк". Телефоном керівник Олег Кербалай розповів, що роботи із облаштування сходів ще не завершені.
"Це тільки частина сходів, яка буде з’єднуватися з верхнім майданчиком. Їм надасться правильний ухил із верхньою площиною. Частина людей хоче бетонні, то ми їм поставимо марші для зовнішнього використання бетонних сходів", – сказав підрядник.
Зі слів підрядника, роботи з облаштування нових сходів планують завершити до 19 січня.
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Коментарі 1
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