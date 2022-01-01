Чи хочуть лучани заборони феєрверків. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
У період різдвяно-новорічних свят над Луцьком традиційно гримлять феєрверки і чути залпи петард.
Однак з початком війни на сході України, дедалі частіше точаться дискусії з приводу доцільності використання піротехніки, адже в місті проживає багато військових, та й домашні тварини не рідко стають жертвами таких забав. Журналісти ІА "Конкурент" поспілкувалися з жителями Луцька про їхнє ставлення до феєрверків.
Що думають лучани про можливу заборону запуску феєрверків у місті – дивіться у відео.
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Однак з початком війни на сході України, дедалі частіше точаться дискусії з приводу доцільності використання піротехніки, адже в місті проживає багато військових, та й домашні тварини не рідко стають жертвами таких забав. Журналісти ІА "Конкурент" поспілкувалися з жителями Луцька про їхнє ставлення до феєрверків.
Що думають лучани про можливу заборону запуску феєрверків у місті – дивіться у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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