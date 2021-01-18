Їдять м'ясо і сплять на соломі: як зимують підопічні луцького КП «Ласка». ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті телеканалу



Вже багато років у Луцьку працює комунальне підприємство «Ласка». Нині, тут перебуває на утриманні більше 300-от відловлених собак і котів, яким допомагають пережити морози.



Очільниця притулку розповідає, що взимку тварини потребують більшого догляду та кращого харчування. Однак у «Ласці» є велика проблема – у приміщенні відсутнє опалення.



«В нас всі тварини знаходяться на вольєрному утриманні. Є навіть ті тварини, які знаходяться в приміщеннях опалення немає. Тому намагаємося виходити з цієї ситуації. Кладемо солому в будку і намагаємося годувати їх поживною їжею», – каже Оксана Богданюк, директорка КП «Ласка».



Не забувають і про братів наших менших волонтери, які допомагають з харчами для тварин привозять м'ясні продукти, хліб і каші. Працівники комунального підприємства кажуть, що зараз намагаються відловлювати тварин без використання медпрепаратів. Є великий ризик, що собаку не вдасться зловити, і коли снодійне подіє – тварина просто замерзне на морозі.



«Якщо собаку не можна буде знайти. Якщо територія буде не закрита і вона може побігти в ліс і тому подібне, вона може замерзнути. Тому ми намагаємося зараз зменшити медикаментозний відлов, або повністю закрити територію», – розповідає керівник служби адопції та відлову КП «Ласка» Антон Бабич.



Разом із тим великим плюсом зимового періоду є новорічно-різдвяні свята. В цей час люди стають добрішими, розповідає Оксана Богданюк. Тільки за 10 січня 3-х собак забрали у сім’ї.



Нині, у Луцькій громаді налічується понад 700 безпритульних тварин. Волонтери та зоозахисники закликають небайдужих людей допомагати тваринам – годувати, а за можливості – прихистити.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зимовий період для безпритульних тварин є дуже важким і небезпечним. Від нестачі їжі й обмороження – багато тварин гинуть. Але тут на допомогу приходять волонтери.Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент ТV» Вже багато років у Луцьку працює комунальне підприємство «Ласка». Нині, тут перебуває на утриманні більше 300-от відловлених собак і котів, яким допомагають пережити морози.Очільниця притулку розповідає, що взимку тварини потребують більшого догляду та кращого харчування. Однак у «Ласці» є велика проблема – у приміщенні відсутнє опалення.«В нас всі тварини знаходяться на вольєрному утриманні. Є навіть ті тварини, які знаходяться в приміщеннях опалення немає. Тому намагаємося виходити з цієї ситуації. Кладемо солому в будку і намагаємося годувати їх поживною їжею», – каже Оксана Богданюк, директорка КП «Ласка».Не забувають і про братів наших менших волонтери, які допомагають з харчами для тварин привозять м'ясні продукти, хліб і каші. Працівники комунального підприємства кажуть, що зараз намагаються відловлювати тварин без використання медпрепаратів. Є великий ризик, що собаку не вдасться зловити, і коли снодійне подіє – тварина просто замерзне на морозі.«Якщо собаку не можна буде знайти. Якщо територія буде не закрита і вона може побігти в ліс і тому подібне, вона може замерзнути. Тому ми намагаємося зараз зменшити медикаментозний відлов, або повністю закрити територію», – розповідає керівник служби адопції та відлову КП «Ласка» Антон Бабич.Разом із тим великим плюсом зимового періоду є новорічно-різдвяні свята. В цей час люди стають добрішими, розповідає Оксана Богданюк. Тільки за 10 січня 3-х собак забрали у сім’ї.Нині, у Луцькій громаді налічується понад 700 безпритульних тварин. Волонтери та зоозахисники закликають небайдужих людей допомагати тваринам – годувати, а за можливості – прихистити.

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