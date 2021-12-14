Медведчуку до березня продовжили домашній арешт





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Повідомляється, що сьогодні Печерський районний суд продовжив Медведчуку запобіжний захід у так званій "вугільній справі" про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій.



"У рамках цього кримінального провадження запобіжний захід йому був вперше обраний 12 жовтня 2021 року з терміном дії до 19 листопада 2021 року. 16 листопада 2021 року його було продовжено до 14 січня 2022 року. І 10 січня 2022 року рішенням суду його продовжено ще на 2 місяці", - йдеться в повідомленні.



Також в Офісі зазначають, що термін перебування підозрюваного під домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні станом на 10 березня 2022 року становитиме близько 5 місяців. Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє утримання під домашнім арештом в ході досудового розслідування не більше 6 місяців.



Нагадаємо, соратник Медведчука Ренат Кузьмін заявив, що домашній арешт для нього складе нібито 10 місяців загалом. Однак не уточнив, що 6 місяців з цього терміну стосуються іншої кримінальної справи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нардепу від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт на два місяці - до 10 березня. Термін його перебування під цим запобіжним заходом не перевищує максимальний.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.Повідомляється, що сьогодні Печерський районний суд продовжив Медведчуку запобіжний захід у так званій "вугільній справі" про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій."У рамках цього кримінального провадження запобіжний захід йому був вперше обраний 12 жовтня 2021 року з терміном дії до 19 листопада 2021 року. 16 листопада 2021 року його було продовжено до 14 січня 2022 року. І 10 січня 2022 року рішенням суду його продовжено ще на 2 місяці", - йдеться в повідомленні.Також в Офісі зазначають, що термін перебування підозрюваного під домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні станом на 10 березня 2022 року становитиме близько 5 місяців. Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє утримання під домашнім арештом в ході досудового розслідування не більше 6 місяців.Нагадаємо, соратник Медведчука Ренат Кузьмін заявив, що домашній арешт для нього складе нібито 10 місяців загалом. Однак не уточнив, що 6 місяців з цього терміну стосуються іншої кримінальної справи.

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