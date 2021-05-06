На Донбасі загинули двоє українських воїнів
Сьогодні, 01:13
Двоє українських військових підірвались на невідомому вибуховому пристрої й дістали поранення, несумісне з життям.
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС.
"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям", - йдеться у дописі.
Окупанти двічі відкривали вогонь у бік Пісків зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Нагадаємо, 9 січня окупанти травмували одного українського військового на Донбасі.
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Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС.
"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям", - йдеться у дописі.
Окупанти двічі відкривали вогонь у бік Пісків зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Нагадаємо, 9 січня окупанти травмували одного українського військового на Донбасі.
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