На Донбасі загинули двоє українських воїнів





Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС.



"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям", - йдеться у дописі.



Окупанти двічі відкривали вогонь у бік Пісків зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Нагадаємо, 9 січня окупанти травмували одного українського військового на Донбасі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє українських військових підірвались на невідомому вибуховому пристрої й дістали поранення, несумісне з життям.Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС."Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям", - йдеться у дописі.Окупанти двічі відкривали вогонь у бік Пісків зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.Нагадаємо, 9 січня окупанти травмували одного українського військового на Донбасі.

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