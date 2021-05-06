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На Донбасі загинули двоє українських воїнів

На Донбасі загинули двоє українських воїнів
Двоє українських військових підірвались на невідомому вибуховому пристрої й дістали поранення, несумісне з життям.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям", - йдеться у дописі.

Окупанти двічі відкривали вогонь у бік Пісків зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, 9 січня окупанти травмували одного українського військового на Донбасі.

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Теги: війна, Україна, Донбас, Росія
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