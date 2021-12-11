В села направлять мобільні бригади медиків для COVID-вакцинації





Для забезпечення доступності щеплення для місцевого населення бригади пересуватимуться селами, ішлося 10 січня під час селекторної наради президента Володимира Зеленського, - пише



"На нараді в понеділок акцентували на необхідності заохочення сільського населення до вакцинації", - ідеться в повідомленні Офіса президента.



Прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що зараз в Україні вакцинували 14,8 млн осіб, із яких 13,98 млн мають дві дози. Він нагадав, що з 9 січня з'явилася можливість щеплення бустерною дозою, яку, за його даними, вже вкололи 20 тис. осіб. Уряд також планує вакцинуватися бустерною дозою, додав Шмигаль.

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