вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В села направлять мобільні бригади медиків для COVID-вакцинації

В села направлять мобільні бригади медиків для COVID-вакцинації
Для Covid-вакцинації сільського населення Міністерство охорони здоров'я планує організувати роботу 800 мобільних бригад.

Для забезпечення доступності щеплення для місцевого населення бригади пересуватимуться селами, ішлося 10 січня під час селекторної наради президента Володимира Зеленського, - пише "Газета ua".

"На нараді в понеділок акцентували на необхідності заохочення сільського населення до вакцинації", - ідеться в повідомленні Офіса президента.

Прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що зараз в Україні вакцинували 14,8 млн осіб, із яких 13,98 млн мають дві дози. Він нагадав, що з 9 січня з'явилася можливість щеплення бустерною дозою, яку, за його даними, вже вкололи 20 тис. осіб. Уряд також планує вакцинуватися бустерною дозою, додав Шмигаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вакцинація, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В села направлять мобільні бригади медиків для COVID-вакцинації
Сьогодні, 07:31
В Україні прогнозують дефіцит та здорожчання хліба
Сьогодні, 06:29
Чи хочуть лучани заборони феєрверків. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
У волинській громаді зібрали майже 3 тонни різдвяних подарунків для бійців на Сході.ФОТО
Сьогодні, 03:49
На луцькому пляжі замінять сходи, які встановили місяць тому. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
Схожі новини
Україна скоротить термін дії COVID-сертифікатів Україна скоротить термін дії COVID-сертифікатів
10 січень, 15:10
В Україну доставлять дві партії вакцини CoronaVac В Україну доставлять дві партії вакцини CoronaVac
11 грудень, 2021, 07:31
У МОЗ назвали області-антилідери з COVID-вакцинації: серед них – Волинь У МОЗ назвали області-антилідери з COVID-вакцинації: серед них – Волинь
09 грудень, 2021, 16:10
Третя доза вакцини буде доступною для українців на початку 2022 року Третя доза вакцини буде доступною для українців на початку 2022 року
08 грудень, 2021, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В села направлять мобільні бригади медиків для COVID-вакцинації
Сьогодні, 07:31
 0
В Україні прогнозують дефіцит та здорожчання хліба
Сьогодні, 06:29
 0
Чи хочуть лучани заборони феєрверків. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
 0
У волинській громаді зібрали майже 3 тонни різдвяних подарунків для бійців на Сході.ФОТО
Сьогодні, 03:49
 0
На луцькому пляжі замінять сходи, які встановили місяць тому. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
 0
Медіа
відео
1/8