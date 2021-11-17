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В Україні прогнозують дефіцит та здорожчання хліба

В Україні прогнозують дефіцит та здорожчання хліба
В Україні прогнозують здорожчання хліба. Не виключено, що цього найбільш затребуваного продукту може не вистачати.

Причина – величезні тарифи на голубе паливо для пекарських підприємств. Про це проінформував очільник громадської організації "Українська організація захисту споживачів послуг" Олег Тітамир, - пише Comments. ua.

Президент громадської організації зазначив, що через різке здорожчання голубого палива чимало пекарень працює, отримуючи лише збитки від своєї роботи. Тут також дало себе знати здорожчання сировини, яку купують за посередництвом внутрішнього ринку. За словами експерта, в процесі здорожчання відіграють свою роль всі фактори.

Окрім космічних цін на голубе паливо, негативним є той фактор, що 80 відсотків вирощеного зерна експортується. Вартість тої сировини, що реалізується на внутрішньому ринку, наближається до світових цін. Ріст собівартості продукції, яку випускають пекарі, призвела до ситуації, що більшість хлібопекарень працює, отримуючи нулі замість доходів. Є й такі, що вже рахують збитки від такої роботи. Аби мати, хоч невелику рентабельність, пекарні підійматимуть ціни на буханці хліба, які пропонують торгівлі. При цьому, мізерна кількість наших громадян зможе придбати хлібину, яка вартуватиме 40-50 гривень.

Відповідно, буде скорочуватись реалізація хліба і навіть буде його дефіцит. За словами Тітамира, чимала кількість хлібзаводів не в змозі пропонувати продукцію за вищою ціною, адже ціни зафіксовані контрактами з рітейлерами. Населення країни, маючи низькі доходи, не купуватиме буханець, що вартуватиме 50 гривень.

Тому катастрофічно скорочуватимуться продажі хліба. Цю ситуацію може врегулювати лише держава. Експерт резюмував, що держава має втрутитись терміново. Інакше перелік всіх негативних факторів створить ситуацію, що настануть перебої у виробництві хліба і буде створений його дефіцит в магазинах і великих торгових закладах. Так само, це призведе до того, що зупиняться хлібзаводи.

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Теги: хліб, ціна, Україна
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